Россияне стали брать автокредиты почти в три раза чаще

– Темпы выдачи автокредитов продолжают расти, увеличивая долю «кредитных» автомобилей в структуре авторынка до «рекордных» показателей. Таким образом, можно констатировать, что сегмент автокредитования фактически вернулся к уровню «докризисного» 2014 года, — говорит глава Национального бюро кредитных историй (НБКИ) Александр Викулин.

Наибольшее количество автокредитов в июле-сентябре было выдано в столице — за три месяца предложениями банков воспользовались 15 257 москвичей. На второй строчке расположилась Московская область, где было куплено «в долг» 12 143 машины. А замыкает лидерскую тройку Санкт-Петербург — банки Северной столицы оформили в третьем квартале 12 903 автокредита.