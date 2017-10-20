Как мошенники под видом штрафов списывают деньги с банковских карт

«Всем, кому на телефон придет СМС, якобы от службы судебных приставов о наложении ареста на имущество ни в коем случае не открывать сообщение!!! Сразу списываются деньги с карты, привязанной к мобильному банку. Это новый вид мошенничества. Предупредите коллег знакомых и родственников» — такое объявление появилось на днях в отделении Сбербанка, расположенного неподалеку от дома автора этих строк.

Мошенники пользуются тем, что автовладельцы, например, уже давно привыкли к тому, что штраф можно заплатить несколькими кликами на экране собственного «мобильника». А возможность оплатить его с 50-процентной скидкой в течение 20-ти дней сделала этот сервис еще популярней у обладателей мобильных банковских приложений. Кликнув на ссылку в подозрительной «смске», человек запускает на своем смартфоне вредоносную программу, которая считывает «ключи» от его мобильного банка и без его ведома полностью очищает счет, переводя деньги злоумышленникам.

Характерно, что подобные рассылки, судя по сообщениям граждан в соцсетях, приходят, преимущественно обладателям карт, эмитированных Сбербанком. Это, в первую очередь, поднимает вопрос о сохранности персональных данных данных клиентов в этом кредитном учреждении. Заметим, что текущая версия вредоносных мошеннических сообщений заметно более опасна, нежели ее предшественница, массово гулявшая по смартфонам россиян в прошлом году и первой половине этого года.