Как мошенники под видом штрафов списывают деньги с банковских карт

В клиентских офисах банков вновь стали появляться объявления, предупреждающие об активности мошенников, маскирующихся под судебных приставов, списывающих деньги со счетов автовладельцев, в том числе и под видом штрафов.
Максим Строкер

«Всем, кому на телефон придет СМС, якобы от службы судебных приставов о наложении ареста на имущество ни в коем случае не открывать сообщение!!! Сразу списываются деньги с карты, привязанной к мобильному банку. Это новый вид мошенничества. Предупредите коллег знакомых и родственников» — такое объявление появилось на днях в отделении Сбербанка, расположенного неподалеку от дома автора этих строк.

Мошенники пользуются тем, что автовладельцы, например, уже давно привыкли к тому, что штраф можно заплатить несколькими кликами на экране собственного «мобильника». А возможность оплатить его с 50-процентной скидкой в течение 20-ти дней сделала этот сервис еще популярней у обладателей мобильных банковских приложений. Кликнув на ссылку в подозрительной «смске», человек запускает на своем смартфоне вредоносную программу, которая считывает «ключи» от его мобильного банка и без его ведома полностью очищает счет, переводя деньги злоумышленникам.

Характерно, что подобные рассылки, судя по сообщениям граждан в соцсетях, приходят, преимущественно обладателям карт, эмитированных Сбербанком. Это, в первую очередь, поднимает вопрос о сохранности персональных данных данных клиентов в этом кредитном учреждении. Заметим, что текущая версия вредоносных мошеннических сообщений заметно более опасна, нежели ее предшественница, массово гулявшая по смартфонам россиян в прошлом году и первой половине этого года.

Тогда гражданам приходили мошеннические СМС, в которых говорилось о той или иной конкретной сумме задолженности перед приставами (как правило несколько тысяч рублей и столько то копеек, для правдоподобности) и предлагалось пойти по прилагаемой ссылке для проверки этой информации. Нажатие на нее приводило к списанию средств гражданина с его банковского счета в пользу безвестных хакеров.

Проблема такого рода СМС-жульничества, судя по всему, достигла по-настоящему серьезного масштаба, поскольку при заходе на официальный сайт Федеральной службы судебных приставов РФ немедленно поверх всех окон появляется предупреждение службы о бесчинстве мошенников, рассылающих вредоносные вирусы от имени сотрудников ФССП. Нарваться и нечаянно пойти на поводу у СМС-жуликов может каждый, особенно автовладелец — из-за ставших привычными «скидок на штрафы».

Если вас таким образом обчистили, не стоит отчаиваться: возможность вернут уведенные денежки есть. Для этого следует как можно быстрее заблокировать карту и в тот же день лично подать письменное заявление об ошибочном списании средств с ваших счетов в офис вашего банка и одновременно заявить в полицию о том, что вы стали жертвой мошенничества. Эти телодвижения помогут вернуть назад ваши средства.

мошенничество
20 октября 2017
37

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить лучшие материалы