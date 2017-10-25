За льготный автокредит придется заплатить налог

А если учесть, что обеими программами пользуются отнюдь не самые богатые люди, то можно предсказать, какую радость они испытают уже в начале следующего года. Кстати, в Минпромторге «Коммерсанту» уточнили, что к настоящему времени «первый автомобиль» и «семейный автомобиль» приобрели уже 48,3 тысяч человек.

В общем, хотели как лучше, а получилось как всегда. Собственно говоря, к Министерству финансов никаких претензий быть не может. Оно просто следит за исполнением законов. А вот разработчики льготных программ элементарно поленились ознакомиться с налоговым кодексом собственной страны, в результате чего сели в лужу.

Минфин, кстати говоря, совсем не против внесения поправок, выводящих подобного рода «доходы» из-под налогообложения, однако не сам же он будет выступать с подобной инициативой. — Инициатором указанных программ был Минпромторг, он и должен предложить соответствующие поправки,— отметил источник «Коммерсанта» в финансовом ведомстве. — Мы эту инициативу поддержим.