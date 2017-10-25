За льготный автокредит придется заплатить налог

Фото: www.nalog.ru
Неожиданно выяснилось, что введенные в июле государственные программы льготного кредитования таят в себе весьма неприятный сюрприз. Как разъяснил Минфин, дополнительная скидка в 10% от первоначального взноса или от цены машины при полной оплате считается доходом и соответственно облагается НДФЛ.
Эдуард Раскин

Как пишет «Коммерсантъ», максимальная сумма налога может составить 19 тысяч рублей с одной покупки. Поскольку в программах «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» участвуют машины ценой до 1,45 млн. рублей, то 10% от этой суммы составит 145 тысяч. При этом, согласно письму Министерства финансов, «оплата за налогоплательщика организациями товаров в его интересах признается доходом, полученным в натуральной форме» и облагается подоходным налогом в размере 13%. Нетрудно посчитать, что после приобретения по государственной программе автомобиля покупателю придется заплатить до 18 850 рублей.

Конечно, сумма не так и велика, но в опубликованных условиях об этой «мелочи» не сказано ни слова. Поэтому клиентов, воспользовавшихся «помощью государства», ожидает небольшой, но неприятный сюрприз в виде уведомления из налоговой инспекции с требованием погасить задолженность.

Фото: nalogiexpert.ru

А если учесть, что обеими программами пользуются отнюдь не самые богатые люди, то можно предсказать, какую радость они испытают уже в начале следующего года. Кстати, в Минпромторге «Коммерсанту» уточнили, что к настоящему времени «первый автомобиль» и «семейный автомобиль» приобрели уже 48,3 тысяч человек.

В общем, хотели как лучше, а получилось как всегда. Собственно говоря, к Министерству финансов никаких претензий быть не может. Оно просто следит за исполнением законов. А вот разработчики льготных программ элементарно поленились ознакомиться с налоговым кодексом собственной страны, в результате чего сели в лужу.

Минфин, кстати говоря, совсем не против внесения поправок, выводящих подобного рода «доходы» из-под налогообложения, однако не сам же он будет выступать с подобной инициативой. — Инициатором указанных программ был Минпромторг, он и должен предложить соответствующие поправки,— отметил источник «Коммерсанта» в финансовом ведомстве. — Мы эту инициативу поддержим.

25 октября 2017
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