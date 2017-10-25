За льготный автокредит придется заплатить налог

Как пишет «Коммерсантъ», максимальная сумма налога может составить 19 тысяч рублей с одной покупки. Поскольку в программах «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» участвуют машины ценой до 1,45 млн. рублей, то 10% от этой суммы составит 145 тысяч. При этом, согласно письму Министерства финансов, «оплата за налогоплательщика организациями товаров в его интересах признается доходом, полученным в натуральной форме» и облагается подоходным налогом в размере 13%. Нетрудно посчитать, что после приобретения по государственной программе автомобиля покупателю придется заплатить до 18 850 рублей.
Конечно, сумма не так и велика, но в опубликованных условиях об этой «мелочи» не сказано ни слова. Поэтому клиентов, воспользовавшихся «помощью государства», ожидает небольшой, но неприятный сюрприз в виде уведомления из налоговой инспекции с требованием погасить задолженность.