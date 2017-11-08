Новый способ проверки истории автомобиля появился в Москве

Отныне на сайте mos.ru появилась функция проверки автомобиля, зарегистрированного в Москве или Подмосковье, по номеру его техпаспорта (ПТС), свидетельству о регистрации транспортного средства (СТС) либо идентификационному номеру авто (VIN). Тут можно выяснить, сколько было официальных владельцев у данного авто, была ли она в ДТП, числится ли она в розыске или в залоге у банка. Чтобы воспользоваться сервисом, нужно пройти на главной странице сайта mos.ru проследовать по ссылкам «Услуги» -«Личный транспорт»-«Покупка, продажа, учет авто и мото». Система выдаст всю информацию: сколько было владельцев у машины, какова мощность двигателя, каков оригинальный цвет ее кузова.