ПТС отменят с 1 июля 2018 года

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Электронный паспорт транспортного средства стал реальностью — правительство одобрило порядок его применения. Теперь вся история машины будет «привязана» к ее регистрационному документу.
Максим Строкер

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал на днях постановление о внедрении электронного паспорта транспортного средства (ПТС), хотя разговоры об этом ходили начиная с прошлого года. Система электронного ПТС должна заработать уже с начала 2018 года. Ее внедрением будет заниматься корпорация «Ростех». С 1 июля 2018 года оформление бумажных ПТС будет прекращено, говорится в официальном сообщении госкомпании.

Выданные ранее бумажные ПТС будут действовать и после введение электронных «аналогов». Изучение текста постановления правительства, датированного 5 октября, показывает, что в электронном ПТС будет фиксироваться вообще вся информация, связанная с машиной. Там будет указано какое юрлицо ее изготовило или ввезло в Россию, какой дилер (с указанием адреса и контактов и реквизитов налогоплательщика) ее продал. В ПТС будут внесены паспортные данные автовладельца, его ИНН, а также номер мобильного телефона и электронной почты.

Кроме того, туда будут заноситься данные полисов ОСАГО, КАСКО (если есть), данные о гостехосмотре, включая пробег машины на момент осмотра и его результаты. Также туда будет заноситься информация о всех ремонтах и техническом обслуживании машины, включая информацию о том, что делалось с машиной и все установочные данные на автосервис, выполнявший эти работы.

О каждом ДТП, в котором побывала машина, также будет иметься запись в ее электронном ПТС: дата, время и место происшествия, описание повреждений и показания на тот момент одометра машины. Разумеется, там же будут зафиксированы страховые выплаты по авариям, — также как и все имеющиеся обременения (банковские, залоговые, наследственные и прочие).

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16 октября 2017
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