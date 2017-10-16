ПТС отменят с 1 июля 2018 года

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал на днях постановление о внедрении электронного паспорта транспортного средства (ПТС), хотя разговоры об этом ходили начиная с прошлого года. Система электронного ПТС должна заработать уже с начала 2018 года. Ее внедрением будет заниматься корпорация «Ростех». С 1 июля 2018 года оформление бумажных ПТС будет прекращено, говорится в официальном сообщении госкомпании.

Выданные ранее бумажные ПТС будут действовать и после введение электронных «аналогов». Изучение текста постановления правительства, датированного 5 октября, показывает, что в электронном ПТС будет фиксироваться вообще вся информация, связанная с машиной. Там будет указано какое юрлицо ее изготовило или ввезло в Россию, какой дилер (с указанием адреса и контактов и реквизитов налогоплательщика) ее продал. В ПТС будут внесены паспортные данные автовладельца, его ИНН, а также номер мобильного телефона и электронной почты.