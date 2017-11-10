Смертельный случай: правительство хочет разрешить мигрантам управлять автобусами без «прав»

Фото МК
В России и дня не проходит без страшных дорожных трагедий, случившихся по вине водителей автобусов и грузовиков, приехавших в страну на заработки из стран СНГ. И все потому, что эти люди не знают отечественных ПДД, особенностей нашего дорожного движения и не имеют опыта работы. А их национальные в/у, вроде бы дающие право садиться за руль, получены неизвестно каким образом. И власти страны, озабоченные проблемой, вроде нашли способ ее решения. Но запутавшись в высоких политических играх и низких коммерческих интересах, уже отыгрывают назад, наплевав на катастрофические последствия, к которым приводит допуск к управлению транспортными средствами людей, откровенно не знающих российские ПДД.
Иван Флягин

И в этой связи напомним, что с 1 июня 2017 года в России запрещено управление транспортными средствами гражданам других государств с национальными правами при осуществлении ими коммерческих перевозок. Иначе говоря, все иностранцы, работающие у нас водителями, обязаны получить российские водительские удостоверения.

Увы, но для многих из них сделать это не представляется возможным из-за серьезных проблем с русским языком и отсутствием денег на обучение в автошколе. В итоге, сегодня во многих городах страны испытывается острая нехватка водителей, готовых сутками не вылезать из-за руля за копейки, а платить адекватные деньги российским профессионалам работодатели не хотят.

Между тем, желающих зарабатывать гроши, но все-таки зарабатывать, на постсоветском пространстве — пруд пруди. Совсем не против их заграничного трудоустройства и руководители бывших советских республик, поскольку в собственных странах они не могут обеспечить подданным нормальной работы.

Короче, интересы бизнеса и политики в очередной раз совпали, что очень скоро обернется для нас девятым валом самах страшных дорожных трагедий, хотя, казалось бы, он уже и так накрыл страну с головой. Однако Правительство РФ, дрогнув под мощным напором коммерческо-дипломатического лобби, готово вернуть все на круги своя, вновь разрешив садиться за руль общественного транспорта и грузовиков любому желающему, имеющему в кармане пародию на водительское удостоверение, полученную в Богом заботом кишлаке.

И уже сейчас на сайте regulation.gov.ru на всеобщее обсуждение вывешен подготовленный МВД законопроект, вносящий поправки в Федеральный закон «О безопасности дорожного движения». Ими власти отменяют недавно принятые в отношении работающих мигрантов-водителей запреты, и вновь разрешают им пользоваться национальными удостоверениями, о происхождении которых, повторимся, остается только догадываться. И авторов дкумента не смущает, что более миллиона нарушений ПДД в 2017 году совершили именно водители-иностранцы.

Тем не менее, лоббируя их интересы, высокопоставленные чиновники начинают создавать серьезные проблемы российским вол\дителям-профессионалам, вытесняя их с рынка.

Например, всерьез прорабатывается вопрос о повальной переэкзаменовке всех наших шоферов раз в пять лет, причем с обязательной (разумеется, платной) преподготовкой в автошколе! Барьер, конечно, преодолимый, но с серьезными материальными (ГАИ экзамены бесплатно не принимает), временными и моральными потерями.

Но вернемся к законопроекту, согласно которому национальными правами у нас могут пользоваться «граждане государств-членов Евразийского таможенного союза, а также граждане государств, законодательство которых закрепляет использование русского языка в качестве официального».

Правда,согласно проекту документа, иностранное и международное водительские удостоверения признаются недействительными на территории России по истечении шести месяцев с даты получения их владельцем, либо — внимание! — после того же срока с даты въезда в нашу страну, после чего гастарбайтеры будут вынуждены получать наши удостоверения. Но что мешает мигранту, отработав в РФ шесть месяцев, отдохнуть недельку дома, а затем продолжить трудиться в России еще полгодаБ и так по порочному кругу?

В пояснительной записке к проекту законороекту прямо указано, что основанием для его разработки послужило решение проведенных в августе совместно с армянской полицией консультаций «по вопросу взаимного признания национальных водительских удостоверений при осуществлении предпринимательской и трудовой деятельности».

…Понятное дело, что и большие деньги, и большая политика диктуют свои правила игры, но на проезжей части все равны. И почему приезжие при столь печальной статистике ДТП заслуживают послабления, а российские профессиональные водители — очередное бюрократическое истязание?

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11 ноября 2017
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