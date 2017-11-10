Смертельный случай: правительство хочет разрешить мигрантам управлять автобусами без «прав»

И в этой связи напомним, что с 1 июня 2017 года в России запрещено управление транспортными средствами гражданам других государств с национальными правами при осуществлении ими коммерческих перевозок. Иначе говоря, все иностранцы, работающие у нас водителями, обязаны получить российские водительские удостоверения.

Увы, но для многих из них сделать это не представляется возможным из-за серьезных проблем с русским языком и отсутствием денег на обучение в автошколе. В итоге, сегодня во многих городах страны испытывается острая нехватка водителей, готовых сутками не вылезать из-за руля за копейки, а платить адекватные деньги российским профессионалам работодатели не хотят.

Между тем, желающих зарабатывать гроши, но все-таки зарабатывать, на постсоветском пространстве — пруд пруди. Совсем не против их заграничного трудоустройства и руководители бывших советских республик, поскольку в собственных странах они не могут обеспечить подданным нормальной работы.