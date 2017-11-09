Службу ДПС ГИБДД могут ликвидировать уже к концу года

Демонстративный отказ ГИБДД от оформления аварий без пострадавших и прекращение набора сотрудников в структуры ДПС подтверждают слухи о том, что российскую Госавтоинспекцию ждут, как минимум, серьезные кадровые чистки и массовые увольнения сотрудников.
Максим Строкер

Вот уже год в СМИ регулярно всплывают слухи о грядущем слиянии полицейских служб ДПС и ППС. Которые, впрочем, высокопоставленные чиновники МВД и ГИБДД столь же регулярно опровергают. Однако дыма без огня, как известно, не бывает. О том, что «что-то готовится» свидетельствуют вполне конкретные факты. Самый свежий — недавнее заявление главы МВД Владимира Колокольцева о том, что, по его мнению, «сотрудники ГИБДД должны заниматься оформлением только тех ДТП, где есть пострадавшие. А где какие-то механические царапины, все прочее — этим должны заниматься страховые компании». Фактически, эта идея уже внедрена в основную внутреннюю инструкцию ГИБДД — новую редакцию ее Административного регламента, вступившего в силу 20 октября.

Напомним, что этим документом ведомство само себе разрешило не оформлять справки о ДТП для страховых компаний, что прямо противоречит Постановлению Правительства РФ N263 «Об утверждении Правил обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств». Пункт 44 этого акта утверждает, что помимо прочих бумаг, «потерпевший на момент подачи заявления о страховой выплате прилагает к заявлению справку о ДТП, выданную подразделением полиции, отвечающим за безопасность дорожного движения, по форме, утверждаемой МВД РФ по согласованию с Минфином РФ». Напомним, что регламент ГИБДД утверждается шефом МВД, а Постановление Правительства заверяет глава Правительства РФ.

Чья подпись «круче» объяснять, полагаем, не нужно. Следовательно, утвердив новый Регламент ГИБДД в нынешнем виде, полицейское ведомство превысило свои «законодательные полномочия», однако прекрасно себя чувствует. Вспомним также о просочившиеся на днях в прессу внутренних приказах ГИБДД о приостановлении с 30 октября приема на работу в подразделения ДПС новых сотрудников. При этом на должности в иных службах ведомства людей мможно набирать без каких-либо ограничений. А сложив два плюс два получаем, что раз с ДПС снимается нагрузка оформления ДТП без пострадавших, значит ее подразделения можно сильно сократить. До полного роспуска дело явно не дойдет — кто-то же должен будет выезжать на кровавые аварии.

Но это означает, что патрулей полиции на дорогах станет гораздо меньше. Их функции — и это, судя по всему, уже решено — возьмут на себя простые водители, оформляя ДТП по «европротоколу» (хотя как быть тем, кто застрахован по КАСКО — совершенно непонятно) и камеры автоматической фиксации нарушений ПДД. Но вот беда: «европротокол» на данный момент в большинстве регионов страны покрывает лишь 50 000 рублей убытка. При том, что даже в пустяковой аварии без пострадавших у машины может быть разбит бампер (20 000—30 000 рублей) и сработать подушки безопасности (минимум 200 000 рублей). Вполне может оказаться, что у виновника еще и нет ОСАГО (из-за саботажа продаж полисов страховщиками, например), и он кормит всю семью на зарплату в 30 000 рублей.

В такой ситуации владелец пострадавшей машины вполне логично может решить, что раз полиция все равно не приедет, то вместо нее следует вызвать на место ДТП знакомых бандитов — чтобы прямо тут порешали с виновником все вопросы с компенсацией ущерба. Мало того: если службу ДПС радикально сократят, водители начнут в массовом порядке замазывать госномера своих машин грязью и гонять, наплевав и на стационарные камеры, и на видеорегистраторы в авто соседей по потоку. Просто потому, что будут точно знать: никто их не остановит и не «обилетит» за нечитаемый госномер — некому.

Да и что мне, как водителю, толку от того, что лихого «гонщика» потом (может быть!) оштрафует какая-нибудь камера, когда он прямо здесь и сейчас безнаказанно и нагло провоцирует аварийные ситуации, потому как уверен, что патрулей полиции на дорогах больше нет.…Экономия бюджетных денег на гаишниках это, конечно, замечательно. Как и реализация бизнес-плана по увеличению доходов и сборов от массового внедрения все новых камер автоматической фиксации. Но только если рассматривать ГИБДД не как службу, обеспечивающую безопасность на дорогах, а как очередной ФГУП по выкачиванию «бабла» из автовладельцев. А граждане, в итоге, получат на дорогах масштабный «привет из 90-х» — с беспределом отморозков, бандитизмом, неработающим ОСАГО, ростом аварийности и прочими подобными «радостями»…

суд, видеофиксация, очереди в ГАИ, ПДД, ОСАГО, полис страхования, видеорегистратор, ДТП, ГИБДД
9 ноября 2017
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