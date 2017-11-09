Службу ДПС ГИБДД могут ликвидировать уже к концу года

Чья подпись «круче» объяснять, полагаем, не нужно. Следовательно, утвердив новый Регламент ГИБДД в нынешнем виде, полицейское ведомство превысило свои «законодательные полномочия», однако прекрасно себя чувствует. Вспомним также о просочившиеся на днях в прессу внутренних приказах ГИБДД о приостановлении с 30 октября приема на работу в подразделения ДПС новых сотрудников. При этом на должности в иных службах ведомства людей мможно набирать без каких-либо ограничений. А сложив два плюс два получаем, что раз с ДПС снимается нагрузка оформления ДТП без пострадавших, значит ее подразделения можно сильно сократить. До полного роспуска дело явно не дойдет — кто-то же должен будет выезжать на кровавые аварии.

Но это означает, что патрулей полиции на дорогах станет гораздо меньше. Их функции — и это, судя по всему, уже решено — возьмут на себя простые водители, оформляя ДТП по «европротоколу» (хотя как быть тем, кто застрахован по КАСКО — совершенно непонятно) и камеры автоматической фиксации нарушений ПДД. Но вот беда: «европротокол» на данный момент в большинстве регионов страны покрывает лишь 50 000 рублей убытка. При том, что даже в пустяковой аварии без пострадавших у машины может быть разбит бампер (20 000—30 000 рублей) и сработать подушки безопасности (минимум 200 000 рублей). Вполне может оказаться, что у виновника еще и нет ОСАГО (из-за саботажа продаж полисов страховщиками, например), и он кормит всю семью на зарплату в 30 000 рублей.