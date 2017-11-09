Службу ДПС ГИБДД могут ликвидировать уже к концу года

Вот уже год в СМИ регулярно всплывают слухи о грядущем слиянии полицейских служб ДПС и ППС. Которые, впрочем, высокопоставленные чиновники МВД и ГИБДД столь же регулярно опровергают. Однако дыма без огня, как известно, не бывает. О том, что «что-то готовится» свидетельствуют вполне конкретные факты. Самый свежий — недавнее заявление главы МВД Владимира Колокольцева о том, что, по его мнению, «сотрудники ГИБДД должны заниматься оформлением только тех ДТП, где есть пострадавшие. А где какие-то механические царапины, все прочее — этим должны заниматься страховые компании». Фактически, эта идея уже внедрена в основную внутреннюю инструкцию ГИБДД — новую редакцию ее Административного регламента, вступившего в силу 20 октября.
Напомним, что этим документом ведомство само себе разрешило не оформлять справки о ДТП для страховых компаний, что прямо противоречит Постановлению Правительства РФ N263 «Об утверждении Правил обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств». Пункт 44 этого акта утверждает, что помимо прочих бумаг, «потерпевший на момент подачи заявления о страховой выплате прилагает к заявлению справку о ДТП, выданную подразделением полиции, отвечающим за безопасность дорожного движения, по форме, утверждаемой МВД РФ по согласованию с Минфином РФ». Напомним, что регламент ГИБДД утверждается шефом МВД, а Постановление Правительства заверяет глава Правительства РФ.