Отсутствие на стекле наклейки «Шипы» разорит водителя на десятки тысяч рублей

Фото: Сергей Иванов
Гаишники повсеместно начали штрафовать водителей, эксплуатирующих авто на шипованной «резине» без соответствующей наклейки на стекле. Но куда более страшным является тот факт, что из-за ее отсутствия виновным в ДТП может стать даже тот, кто совсем в нем не виноват.
Мирон Горин

Весной Дмитрий Медведев подписал поправки в «перечень неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств», не допускающие езду на машине с шипованной «резиной» без соответствующей наклейки на стекле.

Почему-то премьер-министр и его присные решили, что автомобили на шипах тормозят гораздо эффективнее, чем на «липучке». При этом они напрочь забыли о том, что следовало бы учесть слишком много факторов прежде, чем принимать столь однозначное решение. А может быть, им просто невдомек, что в ряде регионов нашей страны асфальта зимой не меньше, чем летом? И в этом случае «колючки», наоборот, только увеличивают тормозной путь. Как бы то ни было, гаишники с наступлением зимнего сезона едва ли не поголовно стали терроризировать водителей ПДД, выписывая им 500-рублевые штрафы.

Фото: Евгений Семенов

Кстати, спешим вас успокоить, что запрет на эксплуатацию автомобиля за отсутствие опознавательного знака полицейские накладывать не будут, о чем уже есть официальное разъяснение на сайте ГИБДД. В принципе, можно и дальше раскатывать на шипах без наклейки «Ш», периодически оплачивая штрафы по 250 рублей с учетом скидки.

Однако мы настоятельно не советуем этого делать. Нет, совсем не потому, что признаем правоту Медведева сотоварищи. Просто в случае ДТП страховая компания откажется возмещать вам ущерб, даже если вы фактически не являетесь виновником аварии. Не повесили уведомление о шипах на стекло машины — нарушили ПДД, а значит, под страховой случай инцидент с вами автоматически не подпадает. Вот и думайте что делать, когда на светофоре вам со всего маха сзади засадит по самое не балуйся какой-нибудь дорогостоящий «Мерседес», а то и еще хуже — «Бентли» или «Феррари».

Похоже, наиболее продвинутые водители уже такую ситуацию предусмотрели. Иначе как объяснить ажиотажный рост спроса на наклейку «Шипованная резина»: так, на той же «Юле» он увеличился за месяц в 14 раз! Впрочем, дефицита этих знаков, о котором поспешили сообщить многие СМИ, на самом деле не наблюдается. Корреспонденты портала «АвтоВзгляд» лично посетили несколько сетевых автомагазинов и еще с десяток обзвонили по телефону — наклейка на заднее стекло автомобиля имеется в продаже везде по цене от 60 до 80 рублей.

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10 ноября 2017
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