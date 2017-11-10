Отсутствие на стекле наклейки «Шипы» разорит водителя на десятки тысяч рублей

Кстати, спешим вас успокоить, что запрет на эксплуатацию автомобиля за отсутствие опознавательного знака полицейские накладывать не будут, о чем уже есть официальное разъяснение на сайте ГИБДД. В принципе, можно и дальше раскатывать на шипах без наклейки «Ш», периодически оплачивая штрафы по 250 рублей с учетом скидки.

Однако мы настоятельно не советуем этого делать. Нет, совсем не потому, что признаем правоту Медведева сотоварищи. Просто в случае ДТП страховая компания откажется возмещать вам ущерб, даже если вы фактически не являетесь виновником аварии. Не повесили уведомление о шипах на стекло машины — нарушили ПДД, а значит, под страховой случай инцидент с вами автоматически не подпадает. Вот и думайте что делать, когда на светофоре вам со всего маха сзади засадит по самое не балуйся какой-нибудь дорогостоящий «Мерседес», а то и еще хуже — «Бентли» или «Феррари».

Похоже, наиболее продвинутые водители уже такую ситуацию предусмотрели. Иначе как объяснить ажиотажный рост спроса на наклейку «Шипованная резина»: так, на той же «Юле» он увеличился за месяц в 14 раз! Впрочем, дефицита этих знаков, о котором поспешили сообщить многие СМИ, на самом деле не наблюдается. Корреспонденты портала «АвтоВзгляд» лично посетили несколько сетевых автомагазинов и еще с десяток обзвонили по телефону — наклейка на заднее стекло автомобиля имеется в продаже везде по цене от 60 до 80 рублей.