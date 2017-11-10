Отсутствие на стекле наклейки «Шипы» разорит водителя на десятки тысяч рублей

Весной Дмитрий Медведев подписал поправки в «перечень неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств», не допускающие езду на машине с шипованной «резиной» без соответствующей наклейки на стекле.
Почему-то премьер-министр и его присные решили, что автомобили на шипах тормозят гораздо эффективнее, чем на «липучке». При этом они напрочь забыли о том, что следовало бы учесть слишком много факторов прежде, чем принимать столь однозначное решение. А может быть, им просто невдомек, что в ряде регионов нашей страны асфальта зимой не меньше, чем летом? И в этом случае «колючки», наоборот, только увеличивают тормозной путь. Как бы то ни было, гаишники с наступлением зимнего сезона едва ли не поголовно стали терроризировать водителей ПДД, выписывая им 500-рублевые штрафы.