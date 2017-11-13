Самые распространенные мифы о безопасности ребенка в машине

МЛАДЕНЦЫ БОЛЬШЕ ПОДВЕРЖЕНЫ РИСКУ, ЧЕМ ПОДРОСТКИ

Это чистейшей воды заблуждение. По статистике, больше всего повреждений при ДТП получают дети в возрасте от 4 до 8 лет. Впрочем, это не значит, что младенец не требует повышенного внимания к безопасности.

Главное — правильно его перевозить в салоне авто. Во-первых, не совершать поездку с грудничком, удерживая его на руках — последствия для ребенка в случае аварии могут оказаться самыми плачевными. Во-вторых, подбирать для него соответствующую автолюльку и не нарушать правила ее установки. Напомним, что младенец должен находится в ней лицом против движения. Наконец, категорически не разрешается транспортировка грудного ребенка на переднем кресле автомобиля.