Самые распространенные мифы о безопасности ребенка в машине

Фото: АвтоВзгляд
По данным Всемирной организации здравоохранения, ежедневно в мире в автокатастрофах гибнет более 3000 человек и около 100 000 получают серьезные травмы. Каждый год ДТП уносят жизни свыше 1,3 млн. людей, и без малого 200 000 из них — дети.
Мирон Горин

Эти цифры уже с 2007 года никак не хотят становиться менее ужасающими. Но самое печальное в том, что зачастую водители и пассажиры сами виноваты в трагедиях на дороге. Причем порой даже не от незнания ПДД, а из-за ложного представления о защите себя и своих спутников во время езды на автомобиле. Портал «АвтоВзгляд» рассмотрел несколько типичных ошибок, связанных с перевозкой детей в машине.

МЛАДЕНЦЫ БОЛЬШЕ ПОДВЕРЖЕНЫ РИСКУ, ЧЕМ ПОДРОСТКИ

Это чистейшей воды заблуждение. По статистике, больше всего повреждений при ДТП получают дети в возрасте от 4 до 8 лет. Впрочем, это не значит, что младенец не требует повышенного внимания к безопасности.

Главное — правильно его перевозить в салоне авто. Во-первых, не совершать поездку с грудничком, удерживая его на руках — последствия для ребенка в случае аварии могут оказаться самыми плачевными. Во-вторых, подбирать для него соответствующую автолюльку и не нарушать правила ее установки. Напомним, что младенец должен находится в ней лицом против движения. Наконец, категорически не разрешается транспортировка грудного ребенка на переднем кресле автомобиля.

БОЛЬШИЕ И ВЫСОКИЕ МАШИНЫ БЕЗОПАСНЕЕ ДРУГИХ

Очередной миф, из-за которого водители частенько расслабляются и не усаживают детишек в специальные удерживающие устройства, а пристегивают их ремнями безопасности прямо в стационарном автомобильном кресле.

На самом деле, передвижение на больших седанах или кроссоверах не исключает травматизма в случае возникновения ДТП. К тому же, последние склонны к переворачиванию. Да и краш-тесты, имитирующие различные аварии, не смогли продемонстрировать эффективность защиты водителя и пассажиров у множества популярных автомобилей.

В ПРИПАРКОВАННОМ АВТО РЕБЕНОК В БЕЗОПАСНОСТИ

Если вы думаете, что риск получить травму на стоянке гораздо ниже, чем на ходу, то сильно ошибаетесь. Сотни детей становятся пострадавшими и даже гибнут в результате различных происшествий в припаркованном автомобиле. Вот несколько простых и довольно частых примеров: машина может покатиться и угодить в ДТП; играясь со стеклом, ребенок может удушить себя и, наконец, попросту задохнуться в заведенном авто от воздействия угарных газов. Никогда не оставляйте детей без присмотра в салоне транспортного средства. Даже, если вы хотите отлучиться буквально на минуточку. Кстати, в нашей стране за это предусмотрена серьезная административная ответственность.

САМЫЕ ОПАСНЫЕ АВАРИИ СЛУЧАЮТСЯ НА ТРАССЕ

И здесь смеем вас разубедить. Понятное дело, что последствия от езды на высокой скорости, свойственной для автобанов, могут быть гораздо ужаснее, чем при ДТП в городской среде. Но это не значит, что по пути от дома до магазина не нужно сажать малыша в автокресло и пристегивать его ремнями безопасности. Не секрет, что многие водители и сами не пристегиваются при поездке на короткие расстояния. Именно это в ходе ДТП и оборачивается для него и пассажиров трагедией. Помните: нельзя пренебрегать ремешками ни при каких обстоятельствах!

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20 ноября 2017
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