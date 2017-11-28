Британцы выяснили, каким должен быть идеальный автомобиль

Проанализировав результаты опроса 2300 автовладельцев, дизайнеры We Buy Any Car Limited разработали рендерное изображение машины мечты. Любопытно, что большинство участников голосования хотело бы, чтобы производителем такого автомобиля выступила именно британская марка.

По мнению респондентов, идеальная машина должна быть построена на базе Bentley. Переднюю часть для нее можно было бы позаимствовать у седана Alfa Romeo Giulia, двери — у Audi R8, а спойлер — у Lamborghini Gallardo.

Согласно результатам опроса, больше других для автомобиля мечты подходят колесные диски Honda Civic Type R, а оптика — BMW 6-й серии. Идеальная модель непременно должна быть кроссовером (кто бы сомневался), похожим на Lamborghini Urus.

В списке оснащения безупречной машины британцы хотели бы видеть обогрев сидений. Треть опрошенных мечтает о летающем автомобиле, ровно столько же фантазирует о транспортном средстве, пригодном для езды по бездорожью. Еще часть респондентов грезит о машине, работающей под водой.