Дело было не в бобине: у съехавшего в подземный переход автобуса не отказывали тормоза

Об этом, впрочем, уже вчера заявил порталу «АвтоВзгляд» главный эксперт Национального экспертного совета по подготовке и тестированию водителей транспортных средств Александр ЛЫТКИН. Он, напомним, категорически отверг версию о тотальных технических проблемах этого автобуса и предположил, что ДТП случилось из-за неадекватного поведения водителя. Что, кстати сказать, сегодня подтвердили и специалисты «Группы ГАЗ».

После предварительного анализа они пришли к выводу, что все системы этого конкретного экземпляра находились в исправном состоянии, но при этом его тормозные системы не были использованы! При этом сам водитель автобуса сначала утверждал, что машина не реагировала на тормоза, потом говорил, что под педали попала бутылка воды, а в конце-концов выяснилось, что «рулевой» был совсем незнаком с этой моделью ЛиАЗ, сев за ее руль впервые. И когда возникла нештатная ситуация, запаниковал и ничего не смог предпринять. Что все-равно странно если учесть, что за его плечами тридцатилетний опыт работы. Сейчас, кстати сказать, горе-водитель находится в больнице: после пережитого у него случилось кровоизлияние в мозг.

Следствие, безусловно, расставит все точки в этом деле, но уже сейчас понятно, что выводы сделает не только оно. Трагедия сыграет на руку чиновникам, всячески проталкивающим идею о разделении водителей на «любителей» и «профессионалов». При этом последних, желающих получить категорию C, D, Е, будут учить по особым программам, включающим в том числе курсы вождения «во внештатных ситуациях». И более того — раз в пять лет их обяжут пересдавать экзамены на «права» для «подтверждения квалификации». И вроде бы все предложенное — вполне резонно. Беда только в том, что алгоритм реализации упомянутых норм, предложенный Минтрансом, не только не улучшит ситуацию, но усугубит ее. Впрочем, эту уже совсем другая история…