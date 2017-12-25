Почему водитель съехавшего в переход автобуса не смог предотвратить ДТП

Фото РИА Новости
В истории с автобусом, который в понедельник 25 декабря, только тронувшись с остановки, влетел в подземный пешеходный переход, очень много странностей, считает эксперт портала «АвтоВзгляд».
Александр Ростарчук

Напомним, что в понедельник днем автобус, корпоративно обслуживающий инновационный центр «Сколково», только отъехав от остановки около дома 3 по Славянскому бульвару, непонятным образом сошел с дороги «свалился» в пешеходный переход. В результате ДТП пять человек погибло, и 15 получили ранения. Главная версия случившегося — техническая неисправность транспортного средства. Но так ли это на самом деле?

– Авария настолько странная, что в лучшем случае похожа на какое-то кратковременное, но очень серьезное расстройство здоровья водителя, а в худшем — на его злой умысел, считает собеседник портала «АвтоВзгляд», главный эксперт Национального экспертного совета по подготовке и тестированию водителей транспортных средств Александр ЛЫТКИН. — Есть, правда, и «промежуточный» вариант, согласно которому за рулем сидел абсолютный новичок, или гастарбайтер с «правами», полученными неизвестно как и неизвестно где. Ведь если даже рассматривать версию о технической неисправности автобуса, в данных обстоятельствах она не могла привести к столь трагическим последствиям. Но обо всем по порядку.

Предположим, что у машины отказали тормоза. Не понять этого до начала движения от остановки шофер не мог, поскольку системы контроля современных ЛиАЗов оповестили бы о «тормозных» проблемах заранее, выведя информацию на приборы (и при этом совершенно неважно, какая тормозная система — гидравлическая и ли пневматическая — используется). И даже самый мало-мальски опытный шофер, взглянув на приборную панель, не стал бы начинать движение от остановки. Но предположим почти невероятное, что системы не сработали.

В этом случае «рулевой», пользуясь тем, что скорость движения невысока, попытался бы затормозить о ближайшее препятствие, врезавшись в него. И, судя по видео трагедии, в данном случае такая возможность у него была: он мог направить автобус и в грузовик, и в несколько легковушек. Однако создается ощущение, что он старательно объезжает и их, и тот столб, с которым он все-таки столкнулся, прежде чем съехать — или все же свернуть? — в переход.

В конце концов, он мог прямо на ходу перевести рычаг автоматической коробки передач в режим заднего хода: АКП, конечно же, разлетелась бы в дребезги, но транспортное средство вполне могло остановиться. А еще автобус, когда его окончательно «понесло», на таких скоростях можно остановить «ручником». Ах, и он не сработал? Честно говоря, в одновременный отказ всего оборудования одномоментно верится с трудом.

Как не выдерживает критики и мнение о том, что всему виной — гололед. Очень сомневаюсь, что на всем пути машины был сплошной гололед. Но даже если и так, хотя бы одна из перечисленных выше контр-аварийных мер должна была сработать…

безопасность дорожного движения, авария, ДТП
25 декабря 2017
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