Почему водитель съехавшего в переход автобуса не смог предотвратить ДТП

Предположим, что у машины отказали тормоза. Не понять этого до начала движения от остановки шофер не мог, поскольку системы контроля современных ЛиАЗов оповестили бы о «тормозных» проблемах заранее, выведя информацию на приборы (и при этом совершенно неважно, какая тормозная система — гидравлическая и ли пневматическая — используется). И даже самый мало-мальски опытный шофер, взглянув на приборную панель, не стал бы начинать движение от остановки. Но предположим почти невероятное, что системы не сработали.

В этом случае «рулевой», пользуясь тем, что скорость движения невысока, попытался бы затормозить о ближайшее препятствие, врезавшись в него. И, судя по видео трагедии, в данном случае такая возможность у него была: он мог направить автобус и в грузовик, и в несколько легковушек. Однако создается ощущение, что он старательно объезжает и их, и тот столб, с которым он все-таки столкнулся, прежде чем съехать — или все же свернуть? — в переход.

В конце концов, он мог прямо на ходу перевести рычаг автоматической коробки передач в режим заднего хода: АКП, конечно же, разлетелась бы в дребезги, но транспортное средство вполне могло остановиться. А еще автобус, когда его окончательно «понесло», на таких скоростях можно остановить «ручником». Ах, и он не сработал? Честно говоря, в одновременный отказ всего оборудования одномоментно верится с трудом.

Как не выдерживает критики и мнение о том, что всему виной — гололед. Очень сомневаюсь, что на всем пути машины был сплошной гололед. Но даже если и так, хотя бы одна из перечисленных выше контр-аварийных мер должна была сработать…