Почему водитель съехавшего в переход автобуса не смог предотвратить ДТП

Напомним, что в понедельник днем автобус, корпоративно обслуживающий инновационный центр «Сколково», только отъехав от остановки около дома 3 по Славянскому бульвару, непонятным образом сошел с дороги «свалился» в пешеходный переход. В результате ДТП пять человек погибло, и 15 получили ранения. Главная версия случившегося — техническая неисправность транспортного средства. Но так ли это на самом деле?
– Авария настолько странная, что в лучшем случае похожа на какое-то кратковременное, но очень серьезное расстройство здоровья водителя, а в худшем — на его злой умысел, считает собеседник портала «АвтоВзгляд», главный эксперт Национального экспертного совета по подготовке и тестированию водителей транспортных средств Александр ЛЫТКИН. — Есть, правда, и «промежуточный» вариант, согласно которому за рулем сидел абсолютный новичок, или гастарбайтер с «правами», полученными неизвестно как и неизвестно где. Ведь если даже рассматривать версию о технической неисправности автобуса, в данных обстоятельствах она не могла привести к столь трагическим последствиям. Но обо всем по порядку.