Дает ли включенный «поворотник» преимущество при маневре на дороге

Идею написания этого текста подала реплика девушки, устроившей ДТП при выезде со двора. Ей нужно было выехать на улицу, совершив поворот направо. В момент этого маневра в бок ее машины затормозил пожилой рамный внедорожник. Автор этих строк оказался невольным свидетелем произошедшего, а потому смог насладиться убойным аргументом дамы: Ты обязан был мне уступить! Ты же видел, что я включила поворотник! — именно в таких красках и с искренним возмущением изложила она свое видение мира слегка обалдевшему от подобного напора дяде из джипа.

Вызванные на место этой драмы полицейские, скорее всего, объяснили девушке что к чему в ПДД на самом деле. Мы же решили, что нелишним будет рассказать что такое «поворотник» и какие на самом дел преференции он дает на дороге другим водителям, знающих ПДД примерно на таком же уровне, что и главная героиня вышеописанного дорожного инцидента. Так какие же бонусы на самом деле дает включенный «поворотник»? Изучение ПДД приводит к однозначному выводу: само по себе включение указателя поворота никаких преимуществ на дороге не дает. Более того, в пункте 8.2 прямо сказано: «Подача сигнала поворота не дает водителю преимущества и не освобождает его от принятия мер предосторожности».