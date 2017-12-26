Дает ли включенный «поворотник» преимущество при маневре на дороге

Движение машин по дорогам состоит практически из сплошных поворотов, перестроений и прочих маневров. Указатель поворота, в просторечии «поворотник», помогает водителям понимать намерения друг друга. Но многие из них наделяют его куда большим могуществом.
Максим Строкер

Идею написания этого текста подала реплика девушки, устроившей ДТП при выезде со двора. Ей нужно было выехать на улицу, совершив поворот направо. В момент этого маневра в бок ее машины затормозил пожилой рамный внедорожник. Автор этих строк оказался невольным свидетелем произошедшего, а потому смог насладиться убойным аргументом дамы: Ты обязан был мне уступить! Ты же видел, что я включила поворотник! — именно в таких красках и с искренним возмущением изложила она свое видение мира слегка обалдевшему от подобного напора дяде из джипа.

Вызванные на место этой драмы полицейские, скорее всего, объяснили девушке что к чему в ПДД на самом деле. Мы же решили, что нелишним будет рассказать что такое «поворотник» и какие на самом дел преференции он дает на дороге другим водителям, знающих ПДД примерно на таком же уровне, что и главная героиня вышеописанного дорожного инцидента. Так какие же бонусы на самом деле дает включенный «поворотник»? Изучение ПДД приводит к однозначному выводу: само по себе включение указателя поворота никаких преимуществ на дороге не дает. Более того, в пункте 8.2 прямо сказано: «Подача сигнала поворота не дает водителю преимущества и не освобождает его от принятия мер предосторожности».

Другое дело, что если таким образом водитель машины, имеющей в данный момент приоритет движения, показывает свое намерение совершить маневр, то прочие участники движения должны принять это к сведению и поступать соответствующим образом. Если вернуться к вышеописанной ситуации с девушкой, то дама, на самом деле, должна была руководствоваться пунктом 8.3. ПДД: «При выезде на дорогу с прилегающей территории водитель должен уступить дорогу транспортным средствам и пешеходам, движущимся по ней».

Заметим, что непонятно откуда появляющаяся у людей вера в магическую силу «поворотника» действует не только при выезде на дорогу со двора. Точно также она приводит к авариям и на перекрестках, и, в особенности, при перестроениях между полосами на многополосных дорогах. На самом деле и тут включение «поворотника» никаких преференций не дает. В данном случае работает пункт 8.4 ПДД. Его требовыания сводятся к следующему. Когда ты едешь в своей полосе, никакому уступать ты не должен — с какой бы стороны вам не мигали «пворотником». И приснопамятная «помеха справа» в этом случае вас не касается никоим образом. А вот если вы хотите сместиться вправо, то тут — да: уступить вы должны не только всем, кто едет правее вас, но еще и тем, кто хочет занять правую от вас полосу, перестраиваясь в нее со стороны обочины. Причем, «поворотник» ваш при этом может хоть обмигаться.

парковка, штрафы, видеофиксация, ПДД, КоАП, авария, ДТП
26 декабря 2017
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