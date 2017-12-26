После Нового Года запретят парковку возле мусорных контейнеров

Некая никому толком не известная организация под названием «Ассоциация операторов по обращению с отходами Чистая страна» придумала, что нужно запретить парковку поблизости от мусорных контейнеров во дворах многоэтажных домов. Такие места планируется обозначать специальной разметкой. По данным РГ, инициативу уже поддержали власти Липецкой, Астраханской областей, Красноярского и Пермского края, а также ряда других регионов. Сообщается, что если нововведение приживется в этих «пилотных» регионах Минстрой России попытается ввести такую практику по всей стране.

Разумеется, это очередное ущемление парковочного пространства маскируется фразами типа «свобождение дворового пространства — еще один шаг к формированию удобной и комфортной городской среды». Поскольку машины, припаркованные рядом с контейнерными площадками частенько осложняет доступ к ним не только мусоровозов, но и самих жителей домов. Заметим, что никто из чиновников почему-то и не пытается подумать об организации этих самых контейнерных площадок в более удобных для доступа мусоровозов местах. Также, ничего не слышно о планах спросить жителей самих домов об их отношении к будущему запрету парковаться недалеко от «мусорок».