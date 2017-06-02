Портал «АвтоВзгляд» разыскал того, кто избил на дороге Полину Бовт

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Никому неизвестная, кроме друзей по соцсетям, Полина Бовт, добилась. похоже, всероссийской славы в одно мгновение. Для взрыва популярности ей достаточно было чуть-чуть потупить на парковке, встретить во время этого процесса неадекватного придурка и получить по лицу мусорным пакетом. Это если вкратце.
Максим Строкер

Более подробно сама девушка описала инцидент в своем аккаунте в Facebook. Повествование начинается трогательно: «Утром 30 мая (в 9:30−9:45 утра) я парковалась путем маневрирования задним ходом в центре Москвы на Большом Афанасьевском переулке…». В этом месте вечно паркуется масса машин, причем так, что проехать между ними и находящейся тут помойкой бывает крайне сложно. В переулке — платная парковка, а на этом пятачке можно оставить машину «нахаляву». Ажиотажное паркование изрядно выбешивает жителей соседнего дома, которые вынуждены ежедневно протискиваться мимо всего этого автопарка чтобы просто выехать в город.

И вот, когда мадмуазель Бовт карячилась поперек выезда со двора на своем VW Polo, оттуда показался белый Mrecedes C-класса 2014 года выпуска с госномером О 919 КН 777. Далее, рыдает фэйсбук девушки, «слева начинает неистово сигналить появившийся словно из-под земли „Мерседес“. Я жестом показываю, мол, мне назад, сейчас уеду. Тут из „Мерседеса“ высовывается на пол-туловища мужчина и начинает, ни с того, ни с сего орать на меня грязнейшим матом». Далее, по словам г-жи Бовт, водитель Mercedes бросается к мусорному баку, добывает там пакет с отходами и высыпает его в открытое окно Бовт-мобиля, попутно стукая его пилотессу по лицу рукой и пластиковой банкой.

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В процессе инцидента дочь известного политолога Георгия Бовта удивительным образом успевает сфотографировать госномер машины супостата и убрать свое авто с проезда, а затем вызвать и дождаться приезда полиции. Неудобный вопрос о том, что ей мешало убрать машину с проезда сразу же, не доводя до рукоприкладства, красавица Бовт предпочитает обходить молчанием, что говорит об одном: мадмуазель, скорее всего, сама хороша. Небось покрыла водителя Merсedes отборным, вот тот и вспылил, вплоть до применения подручной помойки.

Любопытно, что, как выяснил портал «АвтоВзгляд» из собственных источников в МВД, на владельце этого трехлетнего дизельного Mrecedes С-класса 29-летнем Карелине Вадиме Олеговиче не числится никаких штрафов. Да и вообще машина с точки зрения закона абсолютно «чистая» (г-н Карелин ее второй владелец, а до этого транспортное средство принадлежало даме). Она даже не числится в залоге, хотя, по некоторым данным, приобретена в кредит, который еще нужно гасить в течение пяти лет. Впрочем, за ее рулем сидел не собственник, а некий Сергей Медведев 50-и лет от роду, который и напал на автоледи. Про этого гражданина ничего не известно. Разве что, судя по его страничке в одной из соцсетей, он любит путешествовать и увлекается горнолыжным спортом.

И теперь этому стареющему неадеквату грозит статья 116 УК РФ — «Побои». Из хулиганских побуждений. И то, если полиции удастся доказать этот состав преступления. В этом маловероятном случае «мерсоводу» могут присудить до 360 часов обязательных работ. При самом худшем и совсем уж малореальном раскладе — до 2 лет тюрьмы. Что же делать хрупкой девушке, когда ее машину и ее саму атакует беснующийся неадекват, ответить просто. Для начала нужно попытаться покинуть место «баттла». Если это по тем или иным причинам невозможно — не стоит открывать окна и вступать в диалоги с «животным», как это сделала Полина Бовт.

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И уж тем более не надо пытаться выходить из машины: закрыла все окна, заблокировала двери и звони в полицию! Кое-кому из женщин-водителей их благоверные покупают и кладут в машину перцовый баллончик. В подобной ситуации он может выручить. С открытым окном ждем, когда агрессор приблизится на дистанцию уверенного поражения, чем ближе — тем лучше. И неожиданно для него (ключевое условие — неожиданно!) заливаем физиономию супостата струей из баллона. В подавляющем большинстве случаев агрессия сменяется плаксивостью. Оговоримся, что ни в коем случае нельзя угрожать баллончиком заранее. Это только предупредит супостата об опасности.

Подобных, хотя не столь колоритно-мусорных случаев с «тетками за рулем» по всей стране наверняка происходит много и регулярно. Просто никто из участниц таких инцидентов не является является дочкой достаточно раскрученного журналиста Георгия Бовта, который, видимо по профессиональной привычке, немедленно оповестил интернет о произошедшем в надежде с помощью огласки привлечь дополнительное внимание правоохранителей к произошедшему. По некоторым данным трагически-мусорную историю Полины Бовт в ближайшее время планирует в красках и со смаком «обсосать» в телепередаче, где ведущим — Андрей Малахов.

автоправо
2 июня 2017
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