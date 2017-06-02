Портал «АвтоВзгляд» разыскал того, кто избил на дороге Полину Бовт

Более подробно сама девушка описала инцидент в своем аккаунте в Facebook. Повествование начинается трогательно: «Утром 30 мая (в 9:30−9:45 утра) я парковалась путем маневрирования задним ходом в центре Москвы на Большом Афанасьевском переулке…». В этом месте вечно паркуется масса машин, причем так, что проехать между ними и находящейся тут помойкой бывает крайне сложно. В переулке — платная парковка, а на этом пятачке можно оставить машину «нахаляву». Ажиотажное паркование изрядно выбешивает жителей соседнего дома, которые вынуждены ежедневно протискиваться мимо всего этого автопарка чтобы просто выехать в город.
И вот, когда мадмуазель Бовт карячилась поперек выезда со двора на своем VW Polo, оттуда показался белый Mrecedes C-класса 2014 года выпуска с госномером О 919 КН 777. Далее, рыдает фэйсбук девушки, «слева начинает неистово сигналить появившийся словно из-под земли „Мерседес“. Я жестом показываю, мол, мне назад, сейчас уеду. Тут из „Мерседеса“ высовывается на пол-туловища мужчина и начинает, ни с того, ни с сего орать на меня грязнейшим матом». Далее, по словам г-жи Бовт, водитель Mercedes бросается к мусорному баку, добывает там пакет с отходами и высыпает его в открытое окно Бовт-мобиля, попутно стукая его пилотессу по лицу рукой и пластиковой банкой.