Портал «АвтоВзгляд» разыскал того, кто избил на дороге Полину Бовт

В процессе инцидента дочь известного политолога Георгия Бовта удивительным образом успевает сфотографировать госномер машины супостата и убрать свое авто с проезда, а затем вызвать и дождаться приезда полиции. Неудобный вопрос о том, что ей мешало убрать машину с проезда сразу же, не доводя до рукоприкладства, красавица Бовт предпочитает обходить молчанием, что говорит об одном: мадмуазель, скорее всего, сама хороша. Небось покрыла водителя Merсedes отборным, вот тот и вспылил, вплоть до применения подручной помойки.

Любопытно, что, как выяснил портал «АвтоВзгляд» из собственных источников в МВД, на владельце этого трехлетнего дизельного Mrecedes С-класса 29-летнем Карелине Вадиме Олеговиче не числится никаких штрафов. Да и вообще машина с точки зрения закона абсолютно «чистая» (г-н Карелин ее второй владелец, а до этого транспортное средство принадлежало даме). Она даже не числится в залоге, хотя, по некоторым данным, приобретена в кредит, который еще нужно гасить в течение пяти лет. Впрочем, за ее рулем сидел не собственник, а некий Сергей Медведев 50-и лет от роду, который и напал на автоледи. Про этого гражданина ничего не известно. Разве что, судя по его страничке в одной из соцсетей, он любит путешествовать и увлекается горнолыжным спортом.

И теперь этому стареющему неадеквату грозит статья 116 УК РФ — «Побои». Из хулиганских побуждений. И то, если полиции удастся доказать этот состав преступления. В этом маловероятном случае «мерсоводу» могут присудить до 360 часов обязательных работ. При самом худшем и совсем уж малореальном раскладе — до 2 лет тюрьмы. Что же делать хрупкой девушке, когда ее машину и ее саму атакует беснующийся неадекват, ответить просто. Для начала нужно попытаться покинуть место «баттла». Если это по тем или иным причинам невозможно — не стоит открывать окна и вступать в диалоги с «животным», как это сделала Полина Бовт.