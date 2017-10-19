Что делать, если вы повредили чужой припаркованный автомобиль

Поэтому вам несказанно повезет, если после ваших неосторожных действий тут же нарисуется хозяин поврежденной машины. В этом случае при незначительном повреждении у вас появится возможность быстро оформить ДТП без участия полиции, но придется признать свою вину.

Еще один вариант, который сэкономит время, если вы сильно торопитесь по неотложным делам — попробовать договориться с пострадавшим и компенсировать сумму ущерба на месте. В противном случае все-таки придется нарушить свой график, чтобы дождаться и полицию, и хозяина поврежденного автомобиля. Имейте в виду, что право покинуть место аварии имеется в том случае, если вам необходимо доставить пострадавших в больницу.

Если же вы все-таки предпочли скрыться, повредив чужое авто и приготовив оправдание, что не заметили произошедшего ДТП, не спешите радоваться. В суде такие аргументы, как правило, не проходят.

Впрочем, найдется еще один удобный вариант действий, о котором вам может подсказать совесть — оставить под «дворником» номер своего телефона, чтобы при встрече компенсировать ущерб автомобилю. Однако в этом случае, вы рискуете, что незнакомец не оценит вашего благородства, и, несмотря ни на что, заявит в полицию о ДТП. Не хочется о людях думать совсем скверно, но может повстречаться и авантюрист, который использует ваш поступок для шантажа.