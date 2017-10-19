Что делать, если вы повредили чужой припаркованный автомобиль

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Вообразите на миг, какие на вас нахлынут эмоции, когда, подойдя спозаранку к своей припаркованной во дворе машине, вы вдруг обнаружите на ее крыле потертость или еще пуще — вмятину. И тут же представьте свои мысли и действия, если бы, паркуя свой автомобиль, вы сами совершенно случайно повредили чужой. Без видимых свидетелей…
Иван Флягин

В первую очередь в голову обычно приходит классическая в такой ситуации схема: валить, не мешкая, на все четыре стороны. Но, скорее всего, прежде совести проснется страх: ведь «большой брат» не дремлет и наблюдает за нами с каждого столба и из-за любого угла. А если хозяин пострадавшей машины с помощью видеозаписи докажет вашу виновность, вам придется отвечать по статье КоАП 12.27, которая предусматривает для скрывшегося с места ДТП водителя лишение права управления на срок от одного года до полутора лет либо административный арест до пятнадцати суток.

По букве закона не важно, что заставило вас принять правильное решение — страх или совесть, но вызов ГИБДД будет самым верным поступком в такой ситуации с точки зрения и ПДД, и морали. При этом не забывайте, что автомобиль должен стоять там, где произошло столкновение, даже если он перекрыл проезд во дворе, и местные старожилы будут грозить вам пытками и линчеванием.

Поэтому вам несказанно повезет, если после ваших неосторожных действий тут же нарисуется хозяин поврежденной машины. В этом случае при незначительном повреждении у вас появится возможность быстро оформить ДТП без участия полиции, но придется признать свою вину.

Еще один вариант, который сэкономит время, если вы сильно торопитесь по неотложным делам — попробовать договориться с пострадавшим и компенсировать сумму ущерба на месте. В противном случае все-таки придется нарушить свой график, чтобы дождаться и полицию, и хозяина поврежденного автомобиля. Имейте в виду, что право покинуть место аварии имеется в том случае, если вам необходимо доставить пострадавших в больницу.

Если же вы все-таки предпочли скрыться, повредив чужое авто и приготовив оправдание, что не заметили произошедшего ДТП, не спешите радоваться. В суде такие аргументы, как правило, не проходят.

Впрочем, найдется еще один удобный вариант действий, о котором вам может подсказать совесть — оставить под «дворником» номер своего телефона, чтобы при встрече компенсировать ущерб автомобилю. Однако в этом случае, вы рискуете, что незнакомец не оценит вашего благородства, и, несмотря ни на что, заявит в полицию о ДТП. Не хочется о людях думать совсем скверно, но может повстречаться и авантюрист, который использует ваш поступок для шантажа.

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19 октября 2017
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