Что делать, если вы повредили чужой припаркованный автомобиль

В первую очередь в голову обычно приходит классическая в такой ситуации схема: валить, не мешкая, на все четыре стороны. Но, скорее всего, прежде совести проснется страх: ведь «большой брат» не дремлет и наблюдает за нами с каждого столба и из-за любого угла. А если хозяин пострадавшей машины с помощью видеозаписи докажет вашу виновность, вам придется отвечать по статье КоАП 12.27, которая предусматривает для скрывшегося с места ДТП водителя лишение права управления на срок от одного года до полутора лет либо административный арест до пятнадцати суток.
По букве закона не важно, что заставило вас принять правильное решение — страх или совесть, но вызов ГИБДД будет самым верным поступком в такой ситуации с точки зрения и ПДД, и морали. При этом не забывайте, что автомобиль должен стоять там, где произошло столкновение, даже если он перекрыл проезд во дворе, и местные старожилы будут грозить вам пытками и линчеванием.