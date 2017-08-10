Московских эвакуаторщиков вооружат до зубов

До конца 2017 года работники ГКУ «Администратор московского парковочного пространства» (АМПП) и ГКУ «Организатор перевозок» получат более современные видеорегистраторы, которые смогут не только записывать видео высокого качества, но и долгое время работать без подзарядки. Эти приборы выдадут работникам спецстоянок, а также техникам, которые осматривают автомобили перед тем, как погрузить их на эвакуатор.

Записи видеорегистраторов станут дополнительным источником информации в случае возникновения спорных или конфликтных ситуаций, нередко случающихся при эвакуации машин.

— "Организатор перевозок' получит 480 видеорегистраторов. Их будут использовать контролеры на всем наземном городском транспорте и в метро. Кроме того, спецтехнику впервые выдадут всем специалистам, которые выявляют нелегальных перевозчиков, — заявили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Кроме того, 577 видеорегистраторов поступят в компанию «Администратор московского парковочного пространства». Ими вооружат работников спецстоянок, техников эвакуаторов и пеших инспекторов.

— Это комплексная задача, чтобы, с одной стороны, мы могли оценить качество работы специалистов, с другой стороны, моментально получать всю необходимую информацию, — поясняет генеральный директор ГКУ АМПП Александр Гривняк.