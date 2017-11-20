Проезд по выделенным полосам наконец-то откроют

Фото: www.mos.ru
В новой редакции закона «Об организации дорожного движения», который готовится к принятию Госдумой, региональным властям передаются полномочия решать, кого пускать на выделенные полосы. Как считают эксперты, в этой статье заинтересована столичная мэрия, которая намерена пустить туда автомобили каршеринга.
Эдуард Раскин

Как сообщает «Коммерсантъ», стали известны подробности документа в версии, подготовленной ко второму чтению. Региональные власти, в частности, смогут самостоятельно определять, какой транспорт может быть допущен на выделенные полосы, пояснил глава комитета по транспорту Евгений Москвичев:

Кроме того, у парламентариев была идея сделать обязательной бесплатную парковку с 20:00 до 8:00 во всех зонах, где она введена региональными властями, для всех пользователей. Подробности «Коммерсанту» рассказал первый заместитель председателя комитета по транспорту Виталий Ефимов:

— Ведь такие парковки изначально создавались для того, чтобы увеличить пропускную способность улиц, но ночью-то никто не ездит. Мы настаивали на такой конструкции, но в итоге пришлось оставить решение на откуп главам регионов. Избиратели будут с ними сами договариваться.

Еще одна норма обяжет дорожные службы организовать временную объездную дорогу в случае, если в ходе ремонтных работ на магистрали перекрыто более 50% проезжей части.

Закон «Об организации дорожного движения» может быть принят до конца 2017 года.

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20 ноября 2017
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