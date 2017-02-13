Сколько стоит разрешение для езды по «выделенкам» для обычного водителя

Который, надо сказать, стоит совсем недорого, а его приобретение не противоречит существующему законодательству. Просто чтобы получить его, надо зарегистрировать свое авто в качестве такси. Но обо всем по порядку.

В интернете достаточно набрать запрос «как оформить лицензию на такси» — и к вашим услугам список компаний, которые за скромные по нынешним временам 4000 рублей или чуть более возьмут все заботы по переводу личного автомобиля в разряд таксомотора на себя. О водителя потребуется только копия паспорта и ПТС. Фирмы обещают за эти деньги оформить разрешение и включить номера автомобиля в базу ГИБДД. Сроки оформления разные: от 5 дней до трех недель, но зато разрешение действует в течении пяти лет. Как сообщил порталу «АвтоВзгляд» в одной из этих контор — машины столько не живут. Не понятно только, что имел ввиду оператор: то, что машина продается раньше, или что в реальном такси автомобиль столько не протянет? Но нам это было и не важно, главное — «проездной» для «выделенок» действителен пять лет.