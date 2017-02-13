Сколько стоит разрешение для езды по «выделенкам» для обычного водителя

Когда в Москве и ряде других городов только ввели выделенные полосы для общественного транспорта, простые водители практически перестали на них заезжать (в том числе и в выходные дни, когда это разрешено). Более того, даже в случае поломки машины ее не отгоняли к обочине, оставляя во второй полосе и перегораживая движение. Что, впрочем, вполне объяснимо: платить штраф в 3000 рублей — достаточно убедительная сумма, чтобы не лезть на рожон. Но уже сегодня по «выделенкам» вовсю «летают» не только дорогие и престижные иномарки, но и вполне обычные, рядовые LADA. Неужели все эти водители просто платят штрафы и «не парятся»? Отнюдь. Просто все они обзавелись «проездным» для езды по «запретным» полосам.

Александр Кудряшов

Который, надо сказать, стоит совсем недорого, а его приобретение не противоречит существующему законодательству. Просто чтобы получить его, надо зарегистрировать свое авто в качестве такси. Но обо всем по порядку.

В интернете достаточно набрать запрос «как оформить лицензию на такси» — и к вашим услугам список компаний, которые за скромные по нынешним временам 4000 рублей или чуть более возьмут все заботы по переводу личного автомобиля в разряд таксомотора на себя. О водителя потребуется только копия паспорта и ПТС. Фирмы обещают за эти деньги оформить разрешение и включить номера автомобиля в базу ГИБДД. Сроки оформления разные: от 5 дней до трех недель, но зато разрешение действует в течении пяти лет. Как сообщил порталу «АвтоВзгляд» в одной из этих контор — машины столько не живут. Не понятно только, что имел ввиду оператор: то, что машина продается раньше, или что в реальном такси автомобиль столько не протянет? Но нам это было и не важно, главное — «проездной» для «выделенок» действителен пять лет.

Никаких дополнительных требований нет, не нужно иметь фирму или ИП, нет никаких отчетов и других побочных обязанностей. Из минусов имеется только один — ваша машина может быть исключена из реестра, если компания, оформившая разрешение, будет ликвидирована. Но вероятность этого хотя и существует, но достаточно мала. Кроме того, разрешение «окупится» за 1,5 выезда на «выделенку», так что игра стоит свеч. Но вот насколько она законна?

Чтобы понять это, для начала вспомним, что написано в ПДД. Согласно п. 18.2, «движение по полосе для общественного транспорта разрешено всем транспортным средствам в том числе и такси, имеющим разрешение на перевозку пассажиров и багажа, независимо от цвета кузова, регистрационного номера и субъекта РФ, выдавшего разрешение». Водители просто оформляют разрешение и спокойно ездят. Но как же специальная раскраска и «пирамидка» на крыше машины? Ведь это условие прямо оговорено для столицы: «таксистам Москвы установлены особые требования: для движения по выделенной полосе автомобиль должен быть оборудован и выкрашен соответствующим образом, а также иметь желтые номерные знаки». Однако большинство лжетаксистов ничего из перечисленного не имеют. При этом они утверждают, что ГИБДД если и останавливает их (а это бывает крайне редко, видимо, основная надежда у полицейских на камеры наблюдения), полностью теряют интерес к водителю после предъявления «разрешения на извоз», а наиболее чувствительные водители покупают магнитную «пирамидку» на крышу и к ним, по словам «таксиста» вообще нет интереса со стороны дорожной полиции.

Так насколько законно получение подобного разрешения через фирму? Эксперты портала «АвтоВзгляд» считают, что никакого нарушения действующего законодательства нет. Фактически машина приписывается к конкретному юридическому лицу, и если владелец не будет задержан за получении денег без выдачи чека при провозке пассажиров, претензий к нему у государства быть не может. Отчетность — дело того ООО или ИП, которое регистрирует документы. При этом реально перевозить пассажиров за деньги и не требуется — вы можете получить любую лицензию, но не заниматься указанной деятельностью, каких либо обязательств сама лицензия не несет. Кстати, за рулем таким образом зарегистрированного авто может находится любой человек, и полученная «льгота» будет распространяться и на него, поскольку разрешение выдается на юрлицо, привязано к машине и кто ей управляет — никого не волнует.

…И в связи со всем вышеизложенным возникает вопрос: знают ли об этой лазейке в законодательстве ведомства, ответственные за организацию таксомоторной деятельности и собираются ли ее ликвидировать? Ведь позволяя любому автовладельцу «стать таксистом», власти дискредитируют саму идею выделенных полос для общественного транспорта.

выделенная полоса, штрафы, ГИБДД, дептранс, такси
13 февраля 2017
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