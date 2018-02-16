Россияне активно «стучат» на нарушителей

Согласно информации агентства «Москва», с момента запуска приложения «Помощник Москвы» три года назад его скачали примерно 200 000 раз. Пользователи зафиксировали 800 000 нарушений, на основании чего было выписано штрафов на общую сумму более 1 млрд рублей.

В настоящее время функционал приложения достаточно ограничен: с его помощью можно зафиксировать только определенный перечень нарушений. В их число входит неоплата парковки, а также нарушение правил парковки или стоянки автомобиля, в том числе на газоне, пешеходном переходе и тротуаре. Достаточно загрузить фотографию, на которой показано нарушение, и вся информация немедленно отправляется в МАДИ или «Администратору московского парковочного пространства».

Портал «АвтоВзгляд» напоминает, что скачать приложение «Помощник Москвы» можно бесплатно в магазинах App Store и Google Play. Однако, для активации необходимо получить учетную запись на портале mos.ru.