В КоАП РФ не будет штрафа за парковку на газоне

Внушительная кучка депутатов озаботилась проблемой парковки горожанами своих машин на газонах. Ради пресечения подобной практики в статью КоАП внесут хитрую поправку.
Максим Строкер

Вечером прошедшей пятницы 26 января в информационной базе Госдумы был зарегистрирован законопроект, содержащий безобидную, на первый взгляд, поправку в статью 12.19 КоАП. Напомним, что в ней говорится о размерах штрафов за нарушения ПДД в сфере стоянке и парковки. Дело в том, что в существующей редакции этой статьи абсолютно ничего не говорится о парковке на территории газона. На этом основании Верховный суд признал незаконными штрафы за это нарушение, введенные ранее властями целого списка субъектов федерации — мол, на местах не имеют полномочий влезать со своими штрафами в компетенцию федеральных ПДД и КоАП.

Подобные акты пришлось отменять в Белгородской, Свердловской, Волгоградской, Калужской областях, в Татарстане и ряде других регионов России. Забавно, но для Москвы ВС сделал исключение: 5000 рублей штрафа за стоянку на столичном газоне КоАП, как оказалось, не противоречит. И вот теперь группа аж из 21 депутата встала на защиту газонов всея Руси. Причем — невзирая на весьма щекотливое обстоятельство: ни в одном законе до сих пор никто не удосужился четко определить, что это за «зверь» такой — газон?

Но депутаты Госдумы не дураки, а потому не стали терять свое драгоценное государственное время на мучительные поиски ответа на почти философские вопросы типа: «где заканчивается газон и начинается обочина?» Они поступили просто и элегантно: подготовили поправку в КоАП, которая развяжет руки местным властям в регионах придумывании собственных штрафов за парковку на газоне. Поправка в ч1 статьи 12.19 КоАП специально оговорит, что по этой статье можно будет штрафовать только за нарушения правил, имеющихся в федеральных ПДД.

Это означает, что за все прегрешения автомобилистов в сфере парковки, не оговоренные федералными Правилами, местные власти смогут устанавливать какие им заблагорассудится кары. И пусть региональные суды сами потом выясняют вместе с оштрафованными автовладельцами-сутяжниками: «какая травка считается газоном, а какая — нет». Если описанная выше поправка в КоАП будет принята, это, кстати, будет означать, что несколько законопроектов о введении федерального штрафа за парковку на газоне, внесенных ранее в Госдуму представителями регионов, навсегда останутся проектами.

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29 января 2018
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