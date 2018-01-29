В КоАП РФ не будет штрафа за парковку на газоне

Вечером прошедшей пятницы 26 января в информационной базе Госдумы был зарегистрирован законопроект, содержащий безобидную, на первый взгляд, поправку в статью 12.19 КоАП. Напомним, что в ней говорится о размерах штрафов за нарушения ПДД в сфере стоянке и парковки. Дело в том, что в существующей редакции этой статьи абсолютно ничего не говорится о парковке на территории газона. На этом основании Верховный суд признал незаконными штрафы за это нарушение, введенные ранее властями целого списка субъектов федерации — мол, на местах не имеют полномочий влезать со своими штрафами в компетенцию федеральных ПДД и КоАП.

Подобные акты пришлось отменять в Белгородской, Свердловской, Волгоградской, Калужской областях, в Татарстане и ряде других регионов России. Забавно, но для Москвы ВС сделал исключение: 5000 рублей штрафа за стоянку на столичном газоне КоАП, как оказалось, не противоречит. И вот теперь группа аж из 21 депутата встала на защиту газонов всея Руси. Причем — невзирая на весьма щекотливое обстоятельство: ни в одном законе до сих пор никто не удосужился четко определить, что это за «зверь» такой — газон?