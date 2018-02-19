Появления беспилотников ожидает 61% населения Земли

Несмотря на то, что к появлению беспилотных автомобилей пока не готовы ни дороги, ни законодательство, производители регулярно демонстрируют публике новые модели, управляющиеся без помощи человека. Никто не знает, когда такие машины встанут на конвейер, однако в том, что именно за ними наше будущее, автостроители не сомневаются.

Тех же взглядов, по данным Ford, придерживается 61% взрослого населения Земли — подавляющее большинство опрошенных с нетерпением ожидает появления беспилотных машин на дорогах общего пользования. Любопытно, что больше других интерес к искусственному интеллекту проявляют в Китае (83% респондентов) и в Бразилии (75%). А вот в Германии и Великобритании перспективы автопилотов оценивают по большей части отрицательно.

Чуть больше половины, а именно 52% опрошенных, согласились с утверждением, что искусственный интеллект принесет больше вреда, нежели пользы. Появление автономных технологий тревожит жителей Индии (61%), стран Ближнего Востока (61%) и Соединенного Королевства (56%). Китайцы думают иначе — 72% респондентов убеждены, что беспилотники не представляют для человечества никакой опасности.