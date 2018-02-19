LADA XRAY Cross впервые замечен на тестах

Фото: vk.com/rcinews
В интернете появились шпионские фотографии новой кросс-модификации LADA XRAY, замеченной во время дорожных испытаний в Самарской области. Ожидается, что новинка поступит в продажу во второй половине нынешнего года.
Виктория Базылева

Судя по снимкам, опубликованным на страничке RCI News в социальной сети «ВКонтакте», предсерийная версия LADA XRAY Cross выглядит в точности как одноименный концепт-кар, показанный тольяттинцами на Московском автосалоне в 2016 году.

«Внедорожная» модификация высокого хетчбэка — или как его позиционирует сам производитель, кроссовера — отличается пластиковым обвесом, 17-дюймовыми колесными дисками и увеличенным клиренсом. Нельзя не обратить внимание на антенну в форме плавника акулы, рейлинги на крыше и сдвоенные патрубки выхлопной системы.

Фото: vk.com/rcinews

Никаких технических характеристик кросс-версии XRAY производитель пока не раскрывает. Очевидно, в движение автомобили будут приводить те же 106- и 122-сильные вазовские моторы, работающие с пятиступенчатой «механикой» и пятидиапазонным «роботом». Привод предложат безальтернативно передний.

По некоторым данным, серийное производство LADA XRAY Cross тольяттинцы наладят уже в июне. Официальные прайсы новинки, разумеется, еще не анонсированы, но можно предположить, что за «внедорожную» модификацию покупателям придется заплатить примерно на 40 000 — 50 000 рублей больше, нежели за обычную.

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19 февраля 2018
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