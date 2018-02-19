LADA XRAY Cross впервые замечен на тестах

Судя по снимкам, опубликованным на страничке RCI News в социальной сети «ВКонтакте», предсерийная версия LADA XRAY Cross выглядит в точности как одноименный концепт-кар, показанный тольяттинцами на Московском автосалоне в 2016 году.

«Внедорожная» модификация высокого хетчбэка — или как его позиционирует сам производитель, кроссовера — отличается пластиковым обвесом, 17-дюймовыми колесными дисками и увеличенным клиренсом. Нельзя не обратить внимание на антенну в форме плавника акулы, рейлинги на крыше и сдвоенные патрубки выхлопной системы.