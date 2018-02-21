Судебные приставы стали жестко наказывать неплательщиков штрафов ГИБДД

Фото: kashira.ru
За первые две недели февраля 2018 года в государственном банке задолженностей россиян (ГИС ГМП) появилось в семь раз больше штрафов от судебных приставов за несвоевременную оплату взысканий, наложенных автоинспекцией, чем за весь декабрь 2017.
Эдуард Раскин

В начале февраля 2018 года был зарегистрирован резкий рост количества штрафов от ФССП (Федеральной службы судебных приставов). Если в среднем таких взысканий налагалось примерно 60 000—70 000 в месяц, то за первые две недели февраля было выписано более 450 000 штрафов.

Средний их номинал составляет 1067 рублей, сообщает портал shtrafy-gibdd.ru. Как минимум один неоплаченный штраф от ФССП есть у 6% российских автомобилистов.

Почему есть основания считать, что интенсифицировали свою работу именно судебные приставы? Да потому, что количество новых штрафов, выписанных самой ГИБДД, не изменилось — оно остается в пределах 1,2− 1,3 млн. в месяц, как и прежде.

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21 февраля 2018
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