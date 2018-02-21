Судебные приставы стали жестко наказывать неплательщиков штрафов ГИБДД

В начале февраля 2018 года был зарегистрирован резкий рост количества штрафов от ФССП (Федеральной службы судебных приставов). Если в среднем таких взысканий налагалось примерно 60 000—70 000 в месяц, то за первые две недели февраля было выписано более 450 000 штрафов.

Средний их номинал составляет 1067 рублей, сообщает портал shtrafy-gibdd.ru. Как минимум один неоплаченный штраф от ФССП есть у 6% российских автомобилистов.

Почему есть основания считать, что интенсифицировали свою работу именно судебные приставы? Да потому, что количество новых штрафов, выписанных самой ГИБДД, не изменилось — оно остается в пределах 1,2− 1,3 млн. в месяц, как и прежде.