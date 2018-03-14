Когда водительские права начнут продлевать автоматически

Этот вопрос является лишь частью большой работы по созданию единого центра, в котором столичные жители могли бы получить любую услугу в тот момент, когда она ему потребуется. Об этом сообщил во вторник руководитель аналитического подразделения департамента информационных технологий Москвы Алексей Чукарин:

— Приведу самый простой пример: мы точно знаем, когда у горожан заканчивается действие водительских прав. Сейчас у нас есть все данные, чтобы вовремя, за два месяца до окончания действия прав, проинформировать об этом гражданина и по всем доступным каналам направить ему эту информацию. А еще лучше, здесь как раз мы работаем плотно с федеральными коллегами, если у водителя нет критического объема нарушений за прошедший период, чтобы автоматически эти права пролонгировали свое действие.

По словам столичного чиновника, департамент планирует организовать работу единого центра по оказанию услуг вместо множества разрозненных организаций, уже в среднесрочной перспективе — к 2025—2030 годам.