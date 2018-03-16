За мойку автомобиля могут оштрафовать на 50 000 рублей

Проект, инициированный правительством России, предлагает схематично разделить территорию близ водоемов на три части. За нарушение санитарных норм в каждой из них придется заплатить немалый штраф.

Так, к примеру, если автолюбитель решит помыть свою машину на участке, отнесенном к зоне №3, ему потребуется достать из кармана от 5000 до 10 000 рублей. За мойку автомобиля в зоне №2 — от 10 000 до 20 000 «деревянных», а в случае помывки транспортного средства в первой линии, штраф составит от 20 000 до 50 000 вроде бы даже укрепившихся российских бумажек.

Напомним, что сегодня для физических лиц за подобное нарушение предусмотрено административное наказание в виде штрафа на сумму от 3000 до 4500 рублей. Ребята, не дешевле ли помыться на автомойке? Пусть даже, если там и регулярно «разводят» на деньги — о самых распространенных схемах обмана в стационарных помывочных комплексах можно прочитать здесь.