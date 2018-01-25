Как обманывают на автомойках

Фото www.hindusthancarwash.nowfloats.com
Понятно, почему сотрудники автомоек так рьяно предлагают различные дополнительные услуги и горячо убеждают, насколько это полезно для вашего автомобиля. Естественно, каждому встречному доверять не стоит, иначе после косметических процедур велик шанс не узнать свою машину.
Иван Флягин

Порой от богатого ассортимента предлагаемых на автомойках услуг глаза разбегаются, но зачастую речь идет об одной и той же процедуре, где применяются различные «передовые», «суперэффективные» и «нанотехнологичные» средства. Собственно, от них обычно и зависит цена услуги.

Как правило, все операции сводятся к двум типам — восстановительная и защитная обработка лакокрасочного покрытия. Не стоит их путать, хотя один общий признак имеется — оба процесса могут нанести непоправимый вред вашему автомобилю, если его доверить горе-мастерам.

Особенно это чревато при восстановлении ЛКП и устранении царапин. В этом случае с помощью полировальной машины специальными абразивными материалами снимается тонкий поверхностный слой лака, после чего применяются безабразивные пасты. Конечно же, вам не скажут, что в отличие от других видов работ, шансы изуродовать ЛКП от этой процедуры гораздо выше.

Если на вашем стареньком авто тонкое покрытие, такая обработка грозит новыми повреждениями краски, причем прежние царапины никуда не денутся. Так что восстановление ЛКП, выполненное непрофессиональным гастарбайтером, может вылиться в перекраску кузова. Чтобы этого избежать, следует обращаться к проверенным мастерам, которые смогут грамотно подобрать все необходимые стадии абразивной обработки.

Другой вид услуг — защитная полировка кузова специальным воском, чтобы предохранить ЛКП от агрессивных внешних воздействий. Вас скорей всего заверят, что применяемый материал обладает высокими антикоррозийными свойствами, но не стоит принимать это за чистую монету. От ржавчины подобная полировка не спасет хотя бы потому, что деталь кузова часто гниет с внутренней стороны.

Также не застрахует воск от появления сколов и микротрещин, которые по мере своего разрастания становятся очагами коррозии. Единственная польза заключается в том, что поврежденное лакокрасочное покрытие будет медленней осыпаться.

В незнакомой автомойке вас вряд ли предупредят, что при защитной полировке быстрей перегреваются кузовные панели, отчего возникает риск их деформации. Кроме того, восковой слой не настолько прочен, чтобы спасти ЛКП от разрушительного воздействия песка и мелких камней. Зато внутри него обычно скапливается большое количество частиц грязи с вредными абразивными свойствами, а также микроскопические капли воды, которые внесут свою лепту в процесс коррозии.

Спасет от таких неприятностей регулярная процедура обезжиривания поверхности кузова, которую лучше проводить бесконтактным способом с применением специальных средств. И помните, что, чем чаще поверхность машины касается тряпка или губка, тем хуже для ЛКП. Поэтому во время мойки и косметических процедур механический контакт с кузовом лучше свести до минимума.

ущерб, автосервис, ремонт, техническое обслуживание
25 января 2018
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