Как обманывают на автомойках

Порой от богатого ассортимента предлагаемых на автомойках услуг глаза разбегаются, но зачастую речь идет об одной и той же процедуре, где применяются различные «передовые», «суперэффективные» и «нанотехнологичные» средства. Собственно, от них обычно и зависит цена услуги.

Как правило, все операции сводятся к двум типам — восстановительная и защитная обработка лакокрасочного покрытия. Не стоит их путать, хотя один общий признак имеется — оба процесса могут нанести непоправимый вред вашему автомобилю, если его доверить горе-мастерам.

Особенно это чревато при восстановлении ЛКП и устранении царапин. В этом случае с помощью полировальной машины специальными абразивными материалами снимается тонкий поверхностный слой лака, после чего применяются безабразивные пасты. Конечно же, вам не скажут, что в отличие от других видов работ, шансы изуродовать ЛКП от этой процедуры гораздо выше.