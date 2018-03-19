Магнитные бури названы смертельной опасностью для беспилотников

Беспилотные машины, функционирование которых напрямую зависит от сложных электронных систем связи, призваны уязвимыми даже к самым незначительным внешним воздействиям. Скот Макинтош, директор высокогорной обсерватории Национального центра атмосферных исследований в Боулдере, Колорадо заявил что любые беспилотные транспортные средства, использующие спутниковую навигацию и электронные блоки для обработки GPS-сигнала, могут быть «убиты» сильной магнитной бурей, — передает агентство Блумберг.

Ожидается, что уже в достаточно близком будущем машины, способные к автономному движению, займут внушительную долю в как в легковом, так и коммерческом автопарке по всему миру.

По мнению экспертов, из-за повышенной уязвимости к электромагнитному воздействию извне может быть аварийно отключена практически вся будущая логистическая транспортная сеть, использующая в массовом порядке машины-беспилотники. По разным оценкам, транспортная система перейдет на преимущественно беспилотное вождение примерно через 20—30 лет. Многие автопроизводителеи уже сейчас заявляют, что полностью готовы к массовому выпуску беспилотных моделей.