Магнитные бури названы смертельной опасностью для беспилотников

Зависимость беспилотного транспорта от электронных сигналов, поступающих извне, может привести к массовым трагедиям на дорогах при условии роста доли таких машин в мировом автопарке.
Максим Строкер

Беспилотные машины, функционирование которых напрямую зависит от сложных электронных систем связи, призваны уязвимыми даже к самым незначительным внешним воздействиям. Скот Макинтош, директор высокогорной обсерватории Национального центра атмосферных исследований в Боулдере, Колорадо заявил что любые беспилотные транспортные средства, использующие спутниковую навигацию и электронные блоки для обработки GPS-сигнала, могут быть «убиты» сильной магнитной бурей, — передает агентство Блумберг.

Ожидается, что уже в достаточно близком будущем машины, способные к автономному движению, займут внушительную долю в как в легковом, так и коммерческом автопарке по всему миру.

По мнению экспертов, из-за повышенной уязвимости к электромагнитному воздействию извне может быть аварийно отключена практически вся будущая логистическая транспортная сеть, использующая в массовом порядке машины-беспилотники. По разным оценкам, транспортная система перейдет на преимущественно беспилотное вождение примерно через 20—30 лет. Многие автопроизводителеи уже сейчас заявляют, что полностью готовы к массовому выпуску беспилотных моделей.

Останавливает их от этого лишь отсутствие соответствующей дорожной инфраструктуры и нурегулированность многих нюансов беспилотного движения по дорогам общего пользования. В России с машинами-беспилотниками в полном смысле этого слова экспериментируют пока лишь военные да производитель грузовиков КамАЗ. Сообщалось даже, что испытания «бесчеловечных» отечественных грузовиков это марки ведутся уже чуть ли не на дорогах общего пользования. В связи с чем сообщения об уязвимости таких машин перед магнитными бурями из космоса не могут не напрягать.

Дело осложняется еще тем фактом, что на данный момент не существует и не предвидится появление средств раннего предупреждения геомагнитных возмущений. Сейчас оценить масштабы и интенсивность воздействия всплесков космической энергии на земную магнитосферу можно лишь за несколько часов до того, как потоки выброшенных Солнцем частиц и излучения начинают взаимодействовать с магнитосферой Земли. При этом даже ключевые и экстренные службы — например авиация или флот получают предупреждения о геомагнитной аномалии всего лишь за час до события.

беспилотный автомобиль
19 марта 2018
411
Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить лучшие материалы