Водителям грозит переэкзаменовка раз в 10 лет

Министерство экономического развития РФ предложило доработать законопроект о реформе подготовки водителей, передают «Известия». Напомним, что Минтранс хочет ввести разделение на любителей и профессионалов, причем последние должны обучаться по углубленным программам. Работать дальнобойщиками, таксистами или водителями общественного транспорта будет разрешено только тем, кто успешно закончит эти курсы и получит специальный штамп в права. Действовать подтверждение квалификации должно в течение пяти лет.

Минэкономразвития в свою очередь считает, что целесообразно «проработать вопрос увеличения срока действия отметок о профессиональной компетентности, например, до десяти лет, синхронизировав его со сроком действия водительского удостоверения». Такая схема окажется весьма накладной для самих водителей. Их издержки составят порядка 6 млрд. рублей каждые пять лет, не включая затрат на сдачу экзаменов, подсчитали в ведомстве.

С тем, что качественное обучение вполне допускает переквалификацию раз в десять лет, вполне согласно большинство автомобильных экспертов.