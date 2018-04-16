Водителям грозит переэкзаменовка раз в 10 лет

Минэкономразвития в своем отзыве на законопроект, внесенный Министерством транспорта, предлагает квалифицировать водителей-профессионалов не на пять, а сразу на десять лет. Это коснется дальнобойщиков, таксистов и водителей общественного транспорта. Замена водительского удостоверения для профессионалов раз в пять лет будет слишком накладной как для самих работников руля, так и для государственных органов, считают в экономическом ведомстве.
Эдуард Раскин

Министерство экономического развития РФ предложило доработать законопроект о реформе подготовки водителей, передают «Известия». Напомним, что Минтранс хочет ввести разделение на любителей и профессионалов, причем последние должны обучаться по углубленным программам. Работать дальнобойщиками, таксистами или водителями общественного транспорта будет разрешено только тем, кто успешно закончит эти курсы и получит специальный штамп в права. Действовать подтверждение квалификации должно в течение пяти лет.

Минэкономразвития в свою очередь считает, что целесообразно «проработать вопрос увеличения срока действия отметок о профессиональной компетентности, например, до десяти лет, синхронизировав его со сроком действия водительского удостоверения». Такая схема окажется весьма накладной для самих водителей. Их издержки составят порядка 6 млрд. рублей каждые пять лет, не включая затрат на сдачу экзаменов, подсчитали в ведомстве.

С тем, что качественное обучение вполне допускает переквалификацию раз в десять лет, вполне согласно большинство автомобильных экспертов.

автоправо, экзамены в ГАИ, ПДД, ГИБДД
16 апреля 2018
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