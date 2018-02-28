Реформа водительских прав выгодна только гастарбайтерам

Цель, преследуемую законопроектом Минтранса, объективно говоря, нельзя назвать глупой или неуместной. Напротив, она вполне разумна, но только если брать ее в отрыве от условий реальной жизни нашей страны. Ведь что предлагают чиновники от транспортной отрасли — я специально подчеркиваю «чиновники», ибо те, кто работает непосредственно на земле, с самого начала были настроены по отношению к инициативе скептически.

Радикальная реформа должна разделить водителей на два больших клана — любителей и профессионалов. Первые водят автомобили для собственного удовольствия, а потому их обучение в целом будет проще и дешевле. Вторые имеют возможность работать по найму. Следовательно, они станут возить грузы (в том числе и опасные) и людей, а посему и подготовка им требуется посерьезнее. После углубленного обучения им необходимо получить в правах специальную отметку, удостоверяющую их профессионализм, без которой работодатель их и близко к своему порогу не подпустит. Тем, кто уже имеет права грузовых и автобусных категорий, придется заново проходить обучение.