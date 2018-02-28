Реформа водительских прав выгодна только гастарбайтерам

Фото: www.youtube.com, пользователь RusCrashChannel
Предложенная Министерством транспорта России реформа, предполагающая разделение водителей на любителей и профессионалов основательно приторможена. Другое министерство — Минэкономики дало отрицательное заключение на законопроект. Это не удивительно, поскольку инициатива была изначально продумана так, как у нас положено — то есть, через известное место.
Эдуард Раскин

Цель, преследуемую законопроектом Минтранса, объективно говоря, нельзя назвать глупой или неуместной. Напротив, она вполне разумна, но только если брать ее в отрыве от условий реальной жизни нашей страны. Ведь что предлагают чиновники от транспортной отрасли — я специально подчеркиваю «чиновники», ибо те, кто работает непосредственно на земле, с самого начала были настроены по отношению к инициативе скептически.

Радикальная реформа должна разделить водителей на два больших клана — любителей и профессионалов. Первые водят автомобили для собственного удовольствия, а потому их обучение в целом будет проще и дешевле. Вторые имеют возможность работать по найму. Следовательно, они станут возить грузы (в том числе и опасные) и людей, а посему и подготовка им требуется посерьезнее. После углубленного обучения им необходимо получить в правах специальную отметку, удостоверяющую их профессионализм, без которой работодатель их и близко к своему порогу не подпустит. Тем, кто уже имеет права грузовых и автобусных категорий, придется заново проходить обучение.

Фото: www.donnews.ru

Чем же эта реформа не угодила Минэкономразвития? Да совсем не тем, чем она не понравилась бы большинству здравомыслящих людей. Как сообщает «Коммерсантъ», эксперты пришли к заключению, что документ содержит избыточные административные и иные ограничения для субъектов предпринимательской деятельности. В случае его принятия работники отрасли и органы власти понесут суммарные затраты в объеме 13–14 млрд. рублей. Он станет катализатором удорожания перевозок и тем самым увеличит уровень инфляции. Повышение квалификации или переподготовка поправками не предусмотрены, так же как и возможность получения другой категории прав. Расходы водителей-профессионалов на преодоление всех этих административных препон Минэкономики оценило в 7,4 млрд. рублей.

Министерство транспорта со своей стороны уже заявило «Коммерсанту» о готовности учесть замечания:

— В настоящее время они прорабатываются, говорить о конкретных корректировках, которые будут внесены в законопроект, пока рано. Работу планируется осуществить в максимально короткий срок.

Фото: МК

Естественно, два ведомства превосходно договорятся между собой. Но они ведут себя как тот мужик, который потерял ключи в темном дворе, а ищет их под уличным фонарем, потому что там светло. Главная проблема-то скрывается совсем не в затратах бюджета, инфляции и прочей экономической ереси. Как уже писал портал «АвтоВзгляд», граждане страны не хотят водить ни грузовики, ни автобусы, ни маршрутки, ни трактора. Следовательно, они не будут упираться ради получения каких-то новых «профессиональных прав». Да и сейчас уже не упираются: в 2016-м году категорию D получили 3142 человека, категорию С — 71 154. Управлять троллейбусами в 2016-м решило 1149 человек, в 2017 — 194.

Кто заполнит дефицит водителей по найму, долго гадать не надо. Гастарбайтеры снова выручат, бестолковость наших властей на пользу только им. Приезжим из бывших союзных республик, получивших свои удостоверения неизвестно где и неизвестно как, не требуется проходить все эти изобретенные Минтрансом круги ада. А по поводу уровня их профессиональных навыков, думаю, никто не заблуждается.

Так что не станет меньше трагических аварий, не надейтесь! Чиновники уж позаботятся об этом.

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28 февраля 2018
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