Водителей обяжут сдавать квалификационный экзамен

Фото: Геннадий Черкасов, «Московский Комсомолец»
Минтранс намерен ввести обязательный квалификационный экзамен для профессиональных водителей. Законопроект, запрещающий управление транспортным средством «рулевых», отказавшихся или проваливших испытание, уже внесен в Госдуму.
Виктория Базылева

– После принятия законопроекта за отказ от прохождения независимой оценки квалификации водителя можно будет уволить. Для этого в статье 81 Трудового кодекса РФ вносится дополнительный пункт, — приводит слова юриста департамента трудового права Института профессионального кадровика Полины Журенковой газета «Известия».

Законопроект уже внесен Минтрансом в Госдуму. В случае, если инициативу одобрят, профессиональным водителям придется сдавать специальный экзамен, по итогам которого они получат соответствующее свидетельство о квалификации. Правда, пока не сообщается, каким именно образом будет проходить испытание.

Напомним, что подобная система существовала еще в СССР — тогда присвоенный «рулевому» разряд непосредственно влиял на его зарплату.

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27 июля 2017
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