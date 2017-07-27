Водителей обяжут сдавать квалификационный экзамен

– После принятия законопроекта за отказ от прохождения независимой оценки квалификации водителя можно будет уволить. Для этого в статье 81 Трудового кодекса РФ вносится дополнительный пункт, — приводит слова юриста департамента трудового права Института профессионального кадровика Полины Журенковой газета «Известия».

Законопроект уже внесен Минтрансом в Госдуму. В случае, если инициативу одобрят, профессиональным водителям придется сдавать специальный экзамен, по итогам которого они получат соответствующее свидетельство о квалификации. Правда, пока не сообщается, каким именно образом будет проходить испытание.

Напомним, что подобная система существовала еще в СССР — тогда присвоенный «рулевому» разряд непосредственно влиял на его зарплату.