Качество бензина будут проверять без ведома владельцев АЗС

Проверка качества топлива на АЗС с 1 мая станет гораздо эффективнее. И общественные организации, и государственные структуры теперь смогут беспрепятственно брать пробы непосредственно из раздаточного крана.
Эдуард Раскин

Как рассказал «Известиям» заместитель главы Росстандарта Алексей Кулешов, собственники АЗС могли воспрепятствовать таким проверкам, поскольку такой способ забора топлива разрешался только с их согласия. Более того, владельцы могли оспорит результаты экспертиз, даже если общественникам удавалось воспользоваться в своих целях «пистолетом». Стандартная процедура допускала лишь взятие проб из резервуаров, что не всегда было возможно из-за их технологических особенностей.

— Мы еще осенью 2015 года инициировали в межгосстандарт изменения, которые предусматривают отбор проб непосредственно из «пистолетов». Наконец, это было принято на последней межгоскомиссии, а 13 апреля был подписан приказ Росстандарта о введении с 1 мая этих поправок в ГОСТ, — рассказал Алексей Кулешов.

Теперь собственнику будет сложнее оспорить результаты контрольных закупок и затянуть процесс проверки. А следовательно, увильнуть от наказания нарушителям закона будет непросто.

АЗС, бензин, цены на топливо, дизельное топливо
27 апреля 2018
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