Качество бензина будут проверять без ведома владельцев АЗС

Как рассказал «Известиям» заместитель главы Росстандарта Алексей Кулешов, собственники АЗС могли воспрепятствовать таким проверкам, поскольку такой способ забора топлива разрешался только с их согласия. Более того, владельцы могли оспорит результаты экспертиз, даже если общественникам удавалось воспользоваться в своих целях «пистолетом». Стандартная процедура допускала лишь взятие проб из резервуаров, что не всегда было возможно из-за их технологических особенностей.

— Мы еще осенью 2015 года инициировали в межгосстандарт изменения, которые предусматривают отбор проб непосредственно из «пистолетов». Наконец, это было принято на последней межгоскомиссии, а 13 апреля был подписан приказ Росстандарта о введении с 1 мая этих поправок в ГОСТ, — рассказал Алексей Кулешов.

Теперь собственнику будет сложнее оспорить результаты контрольных закупок и затянуть процесс проверки. А следовательно, увильнуть от наказания нарушителям закона будет непросто.