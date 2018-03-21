Работники АЗС начали массово воровать бензин у водителей

В сети стали появляться видеоролики, свидетельствующие, что персонал бензоколонок поставил на поток простой и наглый способ воровства бензина у ничего не подозревающих автовладельцев. Характерно, что в подобных делишках замечены работники нескольких крупных сетей АЗС. Это может свидетельствовать о том, что такое криминальное явление получило широкое распространение. Дело происходит на бензоколонках, где имеются специально обученные работники, помогающие водителям производить заправку: они предупредительно открывают-закрывают лючок бензобака, вставляют туда заправочный пистолет и прочее. Водители по окончании заправки, обычно дают этим людям сколько-нибудь рублей чаевых в благодарность за услуги.
Еще одно условие — расположение топливораздаточных колонок должно быть таким, чтобы заправляющаяся машина была частично закрыта от наблюдателя, находящегося у кассы. Дело происходит следующим образом. Заправщик вставляет пистолет куда нужно, водитель уходит оплачивать заправку, топливо начинает поступать в бак. Но пока автовладелец получает чек или просто не торопится выходить на улицу, заправщик достает пистолет из горловины бензобака, сливает литр другой в заранее припасенную канистру (чаще всего — из-под «стеклоомывайки») и быстро возвращает заправочное оборудование на место в горловине бака. Когда ничего не подозревающий водитель прибывает к своей машине он видит, что заправка идет как положено и по ее окончании со спокойной совестью уезжает. А у заправщиков остался литр-полтора его топлива и еще чаевые.
Чтобы убедиться, что на АЗС занимаются подобным бизнесом, достаточно заглянуть в урну для чеков, которая обычно стоит рядом с топливораздаточной колонкой: именно тут воришки обычно хранят емкость, в которую и сливают похищенное топливо. Скорее всего, хотя это практически недоказуемо, кассиры и администрация заправочной станции как минимум в курсе противоправной деятельности заправщиков. Уж они то не могут не видеть, что происходит на территории бензоколонки. Поэтому, чтобы не стать жертвой наглых воришек, следует отказываться от их помощи в заправке и самостоятельно вставлять заправочный пистолет в бак, причем только вернувшись к машине из кассы.