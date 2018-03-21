Работники АЗС начали массово воровать бензин у водителей

Еще одно условие — расположение топливораздаточных колонок должно быть таким, чтобы заправляющаяся машина была частично закрыта от наблюдателя, находящегося у кассы. Дело происходит следующим образом. Заправщик вставляет пистолет куда нужно, водитель уходит оплачивать заправку, топливо начинает поступать в бак. Но пока автовладелец получает чек или просто не торопится выходить на улицу, заправщик достает пистолет из горловины бензобака, сливает литр другой в заранее припасенную канистру (чаще всего — из-под «стеклоомывайки») и быстро возвращает заправочное оборудование на место в горловине бака. Когда ничего не подозревающий водитель прибывает к своей машине он видит, что заправка идет как положено и по ее окончании со спокойной совестью уезжает. А у заправщиков остался литр-полтора его топлива и еще чаевые.