Nissan Almera пополнил автопарк московского каршеринга

В январе нынешнего года на стремительно развивающемся рынке московского каршеринга появился новый игрок — компания TimCar. До недавнего времени этот оператор предлагал своим клиентам исключительно автомобили Renault – а именно седан Logan и хетчбэк Sandero. Теперь же пользователи сервиса при желании могут взять в краткосрочную аренду и Nissan Almera.

По словам представителей TimCar, на первом этапе автопарк пополнят 100 японских четырехдверок, однако в дальнейшем их количество будет увеличено. Кстати сказать, оператор планирует закупить и другие машины Nissan. Правда, какие именно — пока не сообщается. Не исключено, что компании договорятся о поставке кроссоверов. К примеру, относительно недорогих Terrano.

На сегодняшний день у TimCar всего лишь два тарифа: поминутный «Простой» и посуточный «Просто день». Согласно условиям «Простого», минута использования «Ниссана» или «Рено» обойдется в семь рублей, минута простоя — в полтора. «Просто день» же подойдет тем, кто хочет арендовать авто на более длительный срок. За 2000 рублей, которые спишутся со счета, клиент может передвигаться на машине без малого 24 часа (1439 минут).