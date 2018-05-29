Автомобили Porsche поступят на службу московского каршеринга

В феврале нынешнего года на рынке столичного каршеринга появился еще один крупный игрок — «Яндекс» запустил собственную службу краткосрочной аренды машин, получившую название «Яндекс.Драйв». За три месяца этим сервисом, по словам представителей компании, воспользовались свыше 2 млн. раз. Отличный старт!

На сегодняшний день в автопарк «Яндекс.Драйва» входят порядка 2000 седанов KIA Rio, хетчбэков Rio X-Line и кроссоверов Renault Kaptur. Но совсем скоро клиентам компании станут доступны и дорогие иномарки — BMW, Mercedes-Benz и Porsche. Интересно, что эти машины окрашивать в традиционные для каршеринга цвета не будут, дабы угодить требовательным пользователям.