Автомобили Porsche поступят на службу московского каршеринга

В обозримом будущем автопарк оператора услуги краткосрочной аренды автомобилей «Яндекс.Драйв» пополнится премиальными машинами. Клиентам предложат представительские седаны марок BMW и Mercedes-Benz, а также кроссоверы Porsche Macan и купе 911 Carrera 4S.
В феврале нынешнего года на рынке столичного каршеринга появился еще один крупный игрок — «Яндекс» запустил собственную службу краткосрочной аренды машин, получившую название «Яндекс.Драйв». За три месяца этим сервисом, по словам представителей компании, воспользовались свыше 2 млн. раз. Отличный старт!
На сегодняшний день в автопарк «Яндекс.Драйва» входят порядка 2000 седанов KIA Rio, хетчбэков Rio X-Line и кроссоверов Renault Kaptur. Но совсем скоро клиентам компании станут доступны и дорогие иномарки — BMW, Mercedes-Benz и Porsche. Интересно, что эти машины окрашивать в традиционные для каршеринга цвета не будут, дабы угодить требовательным пользователям.
Взять в аренду «премиала» сможет не каждый — у «Яндекс.Драйва» повышенные требования к водителям таких авто, что и не удивительно. Клиент, желающий прокатиться на дорогой машине, должен быть старше 26 лет. Имеет значение и стаж — автомобиль дадут лишь тем, кто за рулем не меньше 6 лет. Также оператор проверит количество неоплаченных штрафов и статистику по авариям. Автомобилистам с «плохой историей» в доступе к вожделенным легковушкам откажут.
Стоимость минуты использования седанов BMW и Mercedes-Benz составит как минимум 10 рублей, в то время как кроссоверов и купе Porsche — не менее 20. Для сравнения отметим, что за минуту поездки на бюджетных машинах «Яндекс.Драйв» списывает со счета клиента от 5 рублей. Оплачивать топливо, страховку и даже парковку на городских стоянках не нужно — все это уже включено в стоимость.