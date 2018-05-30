Сколько всего автомобилей продала Renault в России

Компания Renault Россия, основанная в 1998 году, является одним из крупнейших автостроителей в нашей стране. Машины с шильдиком «Рено», автокомпоненты и запасные части производятся на заводе в Москве, а также на мощностях предприятия АВТОВАЗа в Тольятти.

По данным пресс-службы Renault, наибольшим спросом у наших сограждан за все эти двадцать лет пользовались седаны Logan. С 2005 года владельцев нашли порядка 680 000 автомобилей. На втором месте в рейтинге популярности расположился Duster. В пользу французских кроссоверов с 2011 года сделали выбор свыше 353 000 человек.

Замыкают лидерскую тройку хетчбэк Sandero и псевдокроссовер Sandero Stepway — эти машины за все время разошлись тиражом в 294 000 единицы. Неплохо стартовал и Kaptur, появившийся на отечественном авторынке летом 2016-го. С момента начала продаж он привлек внимание 56 000 россиян.

Напомним, ранее портал «АвтоВзгляд» писал, что в обозримом будущем модельный ряд Renault пополнит еще один автомобиль сегмента SUV-C. Уже известно, что новинка встанет на конвейер столичного завода, а ее мировая премьера состоится на Московском моторшоу в августе нынешнего года.