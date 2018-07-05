Независимые АЗС угрожают ФАР судом за клевету о недоливе

«Независимый топливный союз», представляющий интересы мелких розничных торговцев бензином на отечественном рынке, опубликовал свои возражения против выводов Федерации автовладельцев России о повальном обмане потребителей на бензоколонках страны. Ранее ФАР опубликовал результаты своего рейда по 34 АЗС центральной части России.

Федерация утверждает, что на бензоколонках всех мелких торговцев автомобильным топливом покупателям систематически недоливают бензин. Топливные «союзники» считают, что у активистов ФАР на самом деле бензин просто стремительно испарялся во время проверок. Из-за чего, якобы, и образовывалась недостача. Еще одна претензия обиженных торговцев заключается в том, что, мол, неправильно делать выводы о добросовестности тысяч АЗС страны на основании проверки десятка из них.

– Мы не отрицаем, что существует проблема недолива, но она не такая распространенная, как пытаются показать представители ФАР.… Мы попросили юристов оценить выводы ФАР с точки зрения подачи иска в суд по статье 128.1 Уголовного кодекса РФ «Клевета, содержащаяся в публичном выступлении, публично демонстрирующемся произведении или средствах массовой информации», — заявил Павел Баженов, президент «Независимого топливного союза».