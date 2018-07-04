На каких АЗС стали чаще всего недоливать бензин

Федерация автовладельцев России (ФАР) опубликовала результаты собственного исследования масштабов недолива топлива на бензоколонках страны. Для взятия проб использовался метод «тайного покупателя». Пробы бензина отбиралось с помощью специально оборудованного автомобиля после чего определялись количество фактически залитого топлива. Выборочно проводилась проверки его качества в лабораторных условиях. Недоливом считалось расхождение более 1 %, между оплаченным и фактически полученным горючим.

Мониторинг недолива АИ-92 и АИ-95 проводился на 34 АЗС в 13 субъектах РФ. В ходе него было проверено 5 АЗС, принадлежащих нефтяным компаниям-монополистам, 21 АЗС федеральных и региональных сетей и 8 мелкосетевых и и частных бензоколонок. По итогам исследования недолив зафиксирован на 76% АЗС. В частности: на каждой пятой (на 20%) АЗС топливных компаний-монополистов. Его средний объем составил тут 1,63%, то есть на уровне погрешности. Бензоколонки федеральных и крупных региональных сетей недоливают а 81% случаев, то есть грешат 8 из 10. На них средний недолив составляет 4,97%, а максимальный доходит до 19.03%. На мелкосетевых и частных АЗС недолив обнаружен в 100% случаев. Его средняя величина равна в в данном случае 5,66%, а максимальная 8,03%).

Средний недолив по всем исследованным АЗС составил 5,05%. Исходя из этого ФАР делает вывод, что средняя реальная цена бензина в России больше чем показывает статистика примерно на те же 5,05%.