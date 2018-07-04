Почему бесполезно бороться с повсеместным недоливом бензина на АЗС

Чудес не бывает: оптовые цены на бензин сейчас выше розничных и в такой ситуации АЗС может существовать лишь благодаря систематическому недоливу бензина и дизтоплива в баки клиентов. Эту простую мысль, которую упорно гонит сейчас из своей головы каждый экономный автовладелец, доказал рейд Федерации автовладельцев России (ФАР) по бензоколонкам европейской части России.
Алексей Батушенко

Бензин подорожал и вам пришлось искать бензоколонку, где ценники более гуманные? Но если вам «повезло» и вы нашли-таки «секретную» АЗС с заметно более низкими ценами чем у конкурентов, у портала «АвтоВзгляд» для вас печальные новости. Предпринятая попытка сэкономить, на самом деле не более, чем самообман. На «дешевой» заправке радостному клиенту, скорее всего, просто банально не доливают топлива.

ТАЙНЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ НА ТАЙНОМ АВТО

Как рассказал нам руководитель ФАР Сергей Канаев, исследование, выявившее массовые факты недолива топлива, было проведено по инициативе общественников, но по согласованию со всеми заинтересованными организациями, включая ГИБДД и Росстандарт, который, собственно, и призван контролировать точность работы АЗС. Тонкость в том, что эта госструктура не имеет права действовать в режиме «тайный покупатель». А граждане-активисты — могут. Вот они и занялись. И перво-наперво построили «тайнопокупательский» автомобиль.

Для этого обычную легковушку переоборудовали так, чтобы заливаемая в горловину ее бензобака жидкость попадала не в штатный бак, а сливалась в специальную емкость, находящуюся в багажнике. Переделка, кстати, обошлась в 200 000 рублей и потребовала почти месяц на согласование в органах ГИБДД. Только после этого начался сам рейд. Его мишенью стали АЗС, расположенные на трассах, ведущих с Северо-Запада страны в сторону Черного моря — М4 «Дон» и М10 «Россия».

За апрель-июнь проверке «тайным покупателем» подверглись в общей сложности 34 АЗС на этих шоссе и в городах, через которые они проходят. Действовали без затей. Приезжали на бензоколонку и заправляли свою спецмашину АИ-92 или АИ-95 на 500 рублей. А потом сравнивали количество реально залитого топлива с номинальным литражом, указанным на чеке. Для расчетов использовали стандартные методики, применяемые всеми топливными компаниями в их повседневной деятельности, никаких «велосипедов» не изобретали.

МАССОВЫЙ ОБМАН

В ходе проверок машина с «тайными покупателями» побывала на 5-и АЗС, принадлежащих вертикально-интегрированным нефтяным компаниям (ВИНК), на 21-й АЗС разных федеральных и региональных сетей и на 8-и «мелкооптывых» и частных бензоколонках. По итогам исследования недолив зафиксирован на 76% из всех охваченных рейдом бензоколонках.

В том числе на каждой пятой АЗС, принадлежащих ВИНК. Средняя недостача составила тут 1,63% — что примерно соответствует уровню погрешности. Бензоколонки федеральных и крупных региональных сетей, как выяснилось, недоливают в 81% случаев, то есть этим грешат 8 из 10-и точек (средний недолив — 4,97%, а максимальный доходит до 19,03%)! Ну, а у мелкосетевых и частных АЗС недолив имеет место всегда — в 100% случаев. В среднем он составляет 5,66%, а «в пике» доходит до 8,03%.

СТАТИСТИКА ЛУКАВИТ

Среднестатистический недолив, по данным общественников, по всем исследованным АЗС составил 5,05%. Исходя из этого ФАР делает вывод, что средняя реальная цена бензина в России выше, чем показывает официальная статистика, примерно на те же 5,05%. И цифра в 76% недоливающих бензоколонок говорит о том, что имеет место не «самодеятельность» персонала автозаправок, а система обмана, принятая на вооружение российским розничными торговцами топливом на постоянной основе. Самое неприятное в сложившемся положении, считает Сергей Канаев, то, что рядовой автовладелец никак бороться этим безобразием не в силах.

Недолив либо заложен в программу компьютера, управляющего топливораздаточными колонками, либо у работников АЗС есть специальный пульт, с помощью которого можно раньше времени выключать подачу топлива. Обманутый автовладелец ничего доказать не сможет, даже если будет наливать топливо не в бензобак, а в мерную канистру и при этом обнаружит недостачу. Его емкость ведь не сертифицированная тара, а измерения проведены не по установленной методике и т. п.

В такой ситуации остается надеяться лишь на «тайного покупателя». Тем более, что по словам Канаева, глава Росстандарта Алексей Абрамов с энтузиазмом отнесся к затее ФАР и впечатлился ее результатами настолько, что пообещал проработать вопрос приятия его ведомством «на вооружение» методики, примененной в ходе «бензинового рейда» по М4 и М10.

АЗС, бензин, цены на топливо, дизельное топливо
4 июля 2018
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