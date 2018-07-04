Почему бесполезно бороться с повсеместным недоливом бензина на АЗС

Для этого обычную легковушку переоборудовали так, чтобы заливаемая в горловину ее бензобака жидкость попадала не в штатный бак, а сливалась в специальную емкость, находящуюся в багажнике. Переделка, кстати, обошлась в 200 000 рублей и потребовала почти месяц на согласование в органах ГИБДД. Только после этого начался сам рейд. Его мишенью стали АЗС, расположенные на трассах, ведущих с Северо-Запада страны в сторону Черного моря — М4 «Дон» и М10 «Россия».

За апрель-июнь проверке «тайным покупателем» подверглись в общей сложности 34 АЗС на этих шоссе и в городах, через которые они проходят. Действовали без затей. Приезжали на бензоколонку и заправляли свою спецмашину АИ-92 или АИ-95 на 500 рублей. А потом сравнивали количество реально залитого топлива с номинальным литражом, указанным на чеке. Для расчетов использовали стандартные методики, применяемые всеми топливными компаниями в их повседневной деятельности, никаких «велосипедов» не изобретали.

МАССОВЫЙ ОБМАН

В ходе проверок машина с «тайными покупателями» побывала на 5-и АЗС, принадлежащих вертикально-интегрированным нефтяным компаниям (ВИНК), на 21-й АЗС разных федеральных и региональных сетей и на 8-и «мелкооптывых» и частных бензоколонках. По итогам исследования недолив зафиксирован на 76% из всех охваченных рейдом бензоколонках.