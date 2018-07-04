Почему бесполезно бороться с повсеместным недоливом бензина на АЗС

Бензин подорожал и вам пришлось искать бензоколонку, где ценники более гуманные? Но если вам «повезло» и вы нашли-таки «секретную» АЗС с заметно более низкими ценами чем у конкурентов, у портала «АвтоВзгляд» для вас печальные новости. Предпринятая попытка сэкономить, на самом деле не более, чем самообман. На «дешевой» заправке радостному клиенту, скорее всего, просто банально не доливают топлива.
ТАЙНЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ НА ТАЙНОМ АВТО
Как рассказал нам руководитель ФАР Сергей Канаев, исследование, выявившее массовые факты недолива топлива, было проведено по инициативе общественников, но по согласованию со всеми заинтересованными организациями, включая ГИБДД и Росстандарт, который, собственно, и призван контролировать точность работы АЗС. Тонкость в том, что эта госструктура не имеет права действовать в режиме «тайный покупатель». А граждане-активисты — могут. Вот они и занялись. И перво-наперво построили «тайнопокупательский» автомобиль.