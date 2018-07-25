Российскую армию пересадят на LADA, Porsche и Lexus

Фото: Геннадий Черкасов
Изо всех автоновостей последнего времени больше всего взволновало людей возрождение очередной советской традиции — конфискация личных внедорожников для нужд Министерства обороны. В СССР все частные автомобили «Нива», «Волынь» (волынь — это не армейский глагол повелительного наклонения, а ЛуАЗ) и редчайшие в личном пользовании УАЗы, стояли на учете в Военкоматах, и в случае необходимости отбирались для фронта.
Сергей Асланян

Традиции СССР снова в моде. Их охотно возрождают, модернизируют и совершенствуют. Вот-вот вернут крепостное право, возвращенное советской властью в 1917 и отмененное лишь в 1977, а пока вот вспомнили про полный привод.

Всё время, пока велась дискуссия о сохранении отечественного автопрома, главным аргументом в его защиту была грядущая война. Если завтра в поход — то на чем? Но на Жигулях воевать не ездят. Но именно ВАЗ и сохранили, хотя для будущей войны было важнее сохранить ЗИЛ.

И вот на «Форуме Армия» в парке Патриот прошлого года в экспозиции армейской техники внезапно объявилась штабная Lada Vesta. Выходит, армия всерьез собирается воевать на Жигулях. Следовательно, полноприводная машина им еще нужнее. Станут ли отбирать прямо сейчас или пока разомнутся новыми требованиями и обременениями?

Фото: Михаил Ковалев

Учитывая строгое соблюдение постулата, сформулированного А. И. Герценым: «Государство расположилось в России, как оккупационная армия», непременно создадут искусственные трудности, избежать которые можно будет только за взятку.

Сначала потребуют учета всех Cayenne, Gelandewagen и Land Cruiser, затем введут дополнительный техосмотр, потом курсы фронтовых водителей. После чего станут потихоньку отбирать автомобили «для учений, для режима ЧС» и т. п.

Учитывая, что пресс-секретарши министра обороны — сочные женщины мягких форм, генеральских званий, богато инкрустированные орденами и медалями — качественный транспорт для защиты Отечества потребуется совсем скоро. И во многих других подразделениях рангом пониже отыщутся сопоставимо приятные на ощупь защитницы, воевать с которыми необходимо в Мерседесах.

Поэтому совсем скоро Министерство обороны получит полный список необходимых для войны Rolls-Royce Cullinan, Lamborghini Urus, Bentley Bentayga, Porsche Cayenne, Mercedes Gelandewagen, Lexus LX, Toyota Land Cruiser и начнет готовиться воевать за рулем этих специфических, но необходимых на войне автомобилей

суд, внедорожник, кроссоверы, обман, мошенничество
25 июля 2018
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