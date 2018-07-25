Российскую армию пересадят на LADA, Porsche и Lexus

Традиции СССР снова в моде. Их охотно возрождают, модернизируют и совершенствуют. Вот-вот вернут крепостное право, возвращенное советской властью в 1917 и отмененное лишь в 1977, а пока вот вспомнили про полный привод.

Всё время, пока велась дискуссия о сохранении отечественного автопрома, главным аргументом в его защиту была грядущая война. Если завтра в поход — то на чем? Но на Жигулях воевать не ездят. Но именно ВАЗ и сохранили, хотя для будущей войны было важнее сохранить ЗИЛ.

И вот на «Форуме Армия» в парке Патриот прошлого года в экспозиции армейской техники внезапно объявилась штабная Lada Vesta. Выходит, армия всерьез собирается воевать на Жигулях. Следовательно, полноприводная машина им еще нужнее. Станут ли отбирать прямо сейчас или пока разомнутся новыми требованиями и обременениями?