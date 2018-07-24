Власти придумали способ, как без суда и следствия отбирать машины у автовладельцев

Как вам такое? Всю жизнь вы копили на «любимую ласточку», обросли кредитами и седыми волосами, а после покупки — бац, и лишились ее в пользу государства. Не верите? Вот и мы не верим. Но повод поволноваться есть.
В Министерстве обороны инициировали довольно любопытные поправки в приказ министра обороны от 14 марта 2014 года № 151 — запаситесь терпением — «Об утверждении Перечня транспортных средств, предоставляемых Вооруженным силам РФ, другим войскам, воинским формированиям и органам, а также создаваемым на военное время специальным формированиям, и Порядка учета транспортных средств, предоставляемых Вооруженным силам РФ, другим войскам, воинским формированиям и органам, а также создаваемым на военное время специальным формированиям».
Проще говоря, документ позволит ведомству без суда и следствия изымать у гражданских лиц принадлежащие им транспортные средства в случае возникновения угрозы боевых действий. В большей степени это касается тех автовладельцев, в чьей собственности находятся машины вместительностью до восьми человек. Иными словами, практически всех! Не считая обладателей грузовой техники.
В пояснительной записке указано, что поправки разработаны «в связи с изменениями в нормативных правовых актах правительства РФ и Министерства обороны РФ в части, касающейся изменения организационной структуры военных комиссариатов РФ, а также с целью оптимизации учета транспортных средств в военных комиссариатах».
Если более подробно и по-русски, то речь идет о расширении того самого Перечня транспортных средств, подлежащих учету, благодаря людским автомобилям, подпадающим под техрегламент Таможенного союза категории «М1».
Ничего не понятно? Да и не надо, ведь в случае необходимости военные вам вряд ли что-либо объяснят. Бравые ребята попросту попросят ключи и документы, а будете сопротивляться — заберут сами. Это ведь как раз тот случай, когда оружие может приносить кому-то пользу.
Впрочем, в министерстве обороны поспешили заверить, что внесенные в приказ изменения не отразятся на машинах, принадлежащих гражданскому населению. Как уточнили в ведомстве, в арсенале армии достаточно штатных транспортных средств, а поправки позволят лишь упорядочить их учет. Да только что-то не припомнится, когда дела наших властей не расходились со словами…