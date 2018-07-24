Власти придумали способ, как без суда и следствия отбирать машины у автовладельцев

В Министерстве обороны инициировали довольно любопытные поправки в приказ министра обороны от 14 марта 2014 года № 151 — запаситесь терпением — «Об утверждении Перечня транспортных средств, предоставляемых Вооруженным силам РФ, другим войскам, воинским формированиям и органам, а также создаваемым на военное время специальным формированиям, и Порядка учета транспортных средств, предоставляемых Вооруженным силам РФ, другим войскам, воинским формированиям и органам, а также создаваемым на военное время специальным формированиям».

Проще говоря, документ позволит ведомству без суда и следствия изымать у гражданских лиц принадлежащие им транспортные средства в случае возникновения угрозы боевых действий. В большей степени это касается тех автовладельцев, в чьей собственности находятся машины вместительностью до восьми человек. Иными словами, практически всех! Не считая обладателей грузовой техники.