Почему в России не развивается автотуризм

Согласно оценкам аналитиков, на сегодняшний день доля автопутешественников по отношению к общему внутрироссийскому турпотоку составляет в нашей стране жалкий 1%. Цифра в полном объеме иллюстрирует состояние индустрии автотуризма в России, который развивается по формуле «не благодаря, а вопреки». Основные факторы, тормозящие процветание отрасли, лежат на поверхности: отсутствие организованной инфраструктуры и, как следствие, небезопасность самих путешествий.
Достаточно сказать, что по словам вице-президентта МОО «Лига караванеров» Вадима Дашука, в России существует только четыре кемпинга для автотуристов, обустроенных по всем принятым стандартам. Для сравнения: в странах Европейского союза подобные стоянки располагаются почти на всех дорогах через каждые 50 км:
– По оценкам экспертов, в Европе ежегодные доходы от караванинга (автотуризм с проживанием в автофургонах) составляют 19 миллиардов евро. Потенциал развития этого направления в России огромный: мы можем принимать до 5,5 миллиона экипажей каждый год. Однако сейчас этот показатель не превышает 1500–2000 экипажей', — приводит данные руководитель Ростуризма Олег Сафронов.
Еще в 2016 году при Ростуризме была создана рабочая группа, задачей которой было раскрытие потенциала автомобильного туризма в России. Но дальше обсуждений дело пока не идет. Поэтому решать вопросы, связанные с организацией ночлега, обеспечением безопасности и сохранности своего имущества в условиях дикого автотуризма, автопутешественникам приходится самостоятельно. И о каком массовом автотуризме в нашей стране может идти речь?..
Тем не менее, федеральная целевая программа по развитию туризма в РФ на 2019–2025 годы только разрабатывается, и далеко не факт, что обещания уделить в ней особое внимание именно автотуризму не останутся только обещаниями. При этом, что любопытно, количество автопутешественников в России неуклонно растет — одно лишь открытие в мае 2018 года движения по Крымскому мосту увеличило поток автотуристов на Кубань на 22,5 %. Кажется, уже пора делать выводы…