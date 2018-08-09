Почему в России не развивается автотуризм

Достаточно сказать, что по словам вице-президентта МОО «Лига караванеров» Вадима Дашука, в России существует только четыре кемпинга для автотуристов, обустроенных по всем принятым стандартам. Для сравнения: в странах Европейского союза подобные стоянки располагаются почти на всех дорогах через каждые 50 км:

– По оценкам экспертов, в Европе ежегодные доходы от караванинга (автотуризм с проживанием в автофургонах) составляют 19 миллиардов евро. Потенциал развития этого направления в России огромный: мы можем принимать до 5,5 миллиона экипажей каждый год. Однако сейчас этот показатель не превышает 1500–2000 экипажей', — приводит данные руководитель Ростуризма Олег Сафронов.