Продажи полисов ОСАГО через интернет растут

Регионами-лидерами по числу заключенных договоров «электронной автогражданки» стали те субъекты, где до 2017-го года страховщики попросту перестали торговать бумажными полисами, ссылаясь на высокую убыточность.

Таким сомнительным образом, фактически лишая граждан пользоваться их транспортными средствами, страховщики боролись с «автоюризмом». Правда, не совсем понятно, как реализация полисов через интернет сможет помешать автоюристам все так же отсуживать у страхового сообщества колоссальные суммы. Другое дело, что уже в марте Госдума примет поправки в Закон «Об ОСАГО», согласно которым денежное возмещение пострадавшим в ДТП будет заменено на натуральное — ремонтом поврежденного авто. Впрочем, это уже совсем другая история.