Продажи полисов ОСАГО через интернет растут

После того, как с 1 января 2017 года страховые компании под угрозой серьезных штрафов обязали продавать полисы ОСАГО через интернет, число таких сделок значительно выросло. За первые 11 дней нового года, сообщает «Российский союз автостраховщиков» (РСА) заключено уже 37 500 таких договоров при том, что за весь 2016 год автовладельцы купили 330 000 полисов е-ОСАГО.

Михаил Ростарчук

Регионами-лидерами по числу заключенных договоров «электронной автогражданки» стали те субъекты, где до 2017-го года страховщики попросту перестали торговать бумажными полисами, ссылаясь на высокую убыточность.

Таким сомнительным образом, фактически лишая граждан пользоваться их транспортными средствами, страховщики боролись с «автоюризмом». Правда, не совсем понятно, как реализация полисов через интернет сможет помешать автоюристам все так же отсуживать у страхового сообщества колоссальные суммы. Другое дело, что уже в марте Госдума примет поправки в Закон «Об ОСАГО», согласно которым денежное возмещение пострадавшим в ДТП будет заменено на натуральное — ремонтом поврежденного авто. Впрочем, это уже совсем другая история.

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13 января 2017
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