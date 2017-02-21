Госдума подержала переход на «натуральное» ОСАГО

Комитет по финансовым рынкам Госдумы сформулировал свои поправки в закон об ОСАГО. Принципиальных новаций в одобренный ранее в первом чтении проект замены ремонтом страховых выплат автовладельцам депутаты вносить не решились.

Виктория Базылева

Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал нижней палате парламента принять во втором чтении законопроект о приоритете ремонта автомобиля над выплатами по ОСАГО.

Глава комитета Анатолий Аксаков в беседе с представителями СМИ подчеркнул, что детали для ремонта автомобиля, по мнению его коллег-депктатов, должны быть только новые. При этом владелец автомобиля, страховая компания и станция техобслуживания могут договориться использовать детали, которые уже были в употреблении. Гарантийный срок на произведенный ремонт, согласно новой редакции законопроекта, следует сделать равным шести месяцам, а гарантию на лакокрасочное покрытие нужноустановить равной одному году. При этом общая продолжительность ремонта ане должна превышать 30 дней. В случае задержки, страховая компания обязана будет выплатить автовладельцу компенсацию в размере 0,5% от суммы возмещения за каждый день просрочки.

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Кроме того, комитет согласовал случаи, при которых возможна денежная компенсация: невозможность осуществления натурального ремонта ввиду ущерба, который был нанесен автомобилю, а также если ремонт оказывается дороже максимально возможной суммы возмещения. Застрахованное лицо при этом сможет либо доплатить за ремонт, либо получить возмещение в денежной форме.

В ряде регионов, которые будут определены Банком России, нововведения могут вступить в силу уже с 1 мая, а для остальных будет введен переходный период до 31 декабря 2018 года. Стоит отметить, что изменения коснуться только тех договоров ОСАГО, которые будут заключены после вступления поправок в силу.

Напомним, что ранее этот законопроект резко раскритиковали сразу несколько организаций: Совет по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства при президенте РФ, Исследовательский центр частного права имени С.С.Алексеева при президенте РФ, а также Минэкономики. Длинный список их претензий содержит указания на принципиальные нестыковки обсуждаемых поправок в закон об ОСАГО с Гражданским кодексом РФ, а также не ущемление прав автовладельцев на возмещение в пользу стразовых организаций.

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21 февраля 2017
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