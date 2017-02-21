Госдума подержала переход на «натуральное» ОСАГО

Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал нижней палате парламента принять во втором чтении законопроект о приоритете ремонта автомобиля над выплатами по ОСАГО.
Глава комитета Анатолий Аксаков в беседе с представителями СМИ подчеркнул, что детали для ремонта автомобиля, по мнению его коллег-депктатов, должны быть только новые. При этом владелец автомобиля, страховая компания и станция техобслуживания могут договориться использовать детали, которые уже были в употреблении. Гарантийный срок на произведенный ремонт, согласно новой редакции законопроекта, следует сделать равным шести месяцам, а гарантию на лакокрасочное покрытие нужноустановить равной одному году. При этом общая продолжительность ремонта ане должна превышать 30 дней. В случае задержки, страховая компания обязана будет выплатить автовладельцу компенсацию в размере 0,5% от суммы возмещения за каждый день просрочки.