Госдума подержала переход на «натуральное» ОСАГО

Кроме того, комитет согласовал случаи, при которых возможна денежная компенсация: невозможность осуществления натурального ремонта ввиду ущерба, который был нанесен автомобилю, а также если ремонт оказывается дороже максимально возможной суммы возмещения. Застрахованное лицо при этом сможет либо доплатить за ремонт, либо получить возмещение в денежной форме.

В ряде регионов, которые будут определены Банком России, нововведения могут вступить в силу уже с 1 мая, а для остальных будет введен переходный период до 31 декабря 2018 года. Стоит отметить, что изменения коснуться только тех договоров ОСАГО, которые будут заключены после вступления поправок в силу.

Напомним, что ранее этот законопроект резко раскритиковали сразу несколько организаций: Совет по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства при президенте РФ, Исследовательский центр частного права имени С.С.Алексеева при президенте РФ, а также Минэкономики. Длинный список их претензий содержит указания на принципиальные нестыковки обсуждаемых поправок в закон об ОСАГО с Гражданским кодексом РФ, а также не ущемление прав автовладельцев на возмещение в пользу стразовых организаций.