Пять доводов, позволяющих предпочесть китайский кроссовер корейскому

Впрочем, с тех пор «корейцы» эволюционировали так, что к настоящему моменту сумели, на мой взгляд, обогнать японцев. У их собратьев из Поднебесной дела обстоят не так хорошо. Видимо, с изначально выбранного пути копипастинга свернуть очень сложно — даже при том, что в настоящее время крупные автостроительные компании совершенно легально могут пользоваться европейскими технологиями.

Тем не менее, у автомобилей родом из Китая есть свои поклонники, пусть число их в нашей стране и невелико. Что же привлекает российских покупателей в кроссоверах, выпущенных под китайскими марками? Прежде всего, конечно же, то, что отечественный автопром не выпускает автомобилей этого класса, ограничиваясь в лучшем случае «задранными» хетчбэками.

1. Денег у вас в обрез, а ездить надо

Финансовая пропасть — самая глубокая из всех пропастей, в нее можно падать всю жизнь, заметил когда-то Остап Бендер. Особенно это актуально для России, где большая часть населения отнюдь не катается как сыр в масле. И вопрос цены посему весьма актуален. И хотя цены на китайские кроссоверы неудержимо ползут вверх, до сих пор превосходно оснащенный большой автомобиль продается по цене, сопоставимой с корейским «компактом».