Пять доводов, позволяющих предпочесть китайский кроссовер корейскому

Фото: www.businessinsider.com
Почему для сравнения выбраны автомобили именно из этих стран? Да все объясняется очень просто — достаточно лишь вспомнить, как в голос ржали в России над изделиями корейского автопрома всего лишь полтора десятка лет назад. Примерно так же, как нынче наши соотечественники потешаются над «китайцами».

Эдуард Раскин

Впрочем, с тех пор «корейцы» эволюционировали так, что к настоящему моменту сумели, на мой взгляд, обогнать японцев. У их собратьев из Поднебесной дела обстоят не так хорошо. Видимо, с изначально выбранного пути копипастинга свернуть очень сложно — даже при том, что в настоящее время крупные автостроительные компании совершенно легально могут пользоваться европейскими технологиями.

Тем не менее, у автомобилей родом из Китая есть свои поклонники, пусть число их в нашей стране и невелико. Что же привлекает российских покупателей в кроссоверах, выпущенных под китайскими марками? Прежде всего, конечно же, то, что отечественный автопром не выпускает автомобилей этого класса, ограничиваясь в лучшем случае «задранными» хетчбэками.

1. Денег у вас в обрез, а ездить надо

Финансовая пропасть — самая глубокая из всех пропастей, в нее можно падать всю жизнь, заметил когда-то Остап Бендер. Особенно это актуально для России, где большая часть населения отнюдь не катается как сыр в масле. И вопрос цены посему весьма актуален. И хотя цены на китайские кроссоверы неудержимо ползут вверх, до сих пор превосходно оснащенный большой автомобиль продается по цене, сопоставимой с корейским «компактом».

Фото: aspundir.blogspot.ru

2. Едет, вот и славно

Про ездовые таланты изделий китайского автопрома говорить можно долго, а можно и кратко. Двигатель — слабенький, руль — неинформативненький, привод — исключительно передненький. Не самый лучший набор качеств для кроссовера, который по определению должен отличаться какой-никакой проходимостью. Но если у вас к дачному участку ведет асфальтовая дорога, то зачем беспокоиться о каких-то приводах. А снаружи машина выглядит солидно — большая, высокая.

3. Тормоза придумали трусы

Если корейские кроссоверы регулярно бьются специалистами европейского комитета Euro NCAP и американского института IIHS и получают по итогам испытаний высокие баллы, то большинство китайских производителей от этой процедуры успешно увиливает. Но если по случайности машина из Поднебесной попадает на краш-тест, то не демонстрирует выдающихся результатов. Кстати, о тормозах. Редкий «китаец» может похвастаться их адекватной работой. Но если покупатель уверен в собственных водительских талантах, то зачем ему заботиться о безопасности? Он-то в аварию точно не попадет.

Фото: wanderingthebluemarble.com

4. Не красота вызывает любовь

По части дизайна китайские кроссоверы однозначно не блещут. В лучшем случае облик машины содран с японского образца десяти- пятнадцатилетней давности. В худшем — это будет доморощенная разработка, на которую без слез не взглянешь. То же самое можно сказать и про оформление салона, включая неэргономичную приборную панель и ядовито-синюю подсветку. Конечно, шаги по улучшению дизайна делаются, но пока они весьма робкие. Впрочем, критикам экстерьера и интерьера китайского автомобиля всегда можно напомнить, что на вкус и цвет товарищей нет. А заодно покивать на корейские кроссоверы, которые внешний вид которых подчас тоже отдает кустарщиной.

5. Гаражный ремонт

Повышенная ломучесть китайских кроссоверов в некотором роде компенсируется невысокой стоимостью ремонта. Тут адептам-китаистам возразить нечего. Более того, эти машины можно отремонтировать у дяди Васи в гараже — с современными корейскими моделями такой фокус в принципе не прокатит, их придется везти на сервис. Правда, с китайскими запчастями, как и с техническим обслуживанием, пока не все вопросы решены, в то время как корейские бренды располагают отработанной логистикой и широкой сетью авторизованных центров с квалифицированным персоналом.

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20 февраля 2017
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