Правительство решило добить ОСАГО

carsaccidentattorney.com
Правительственные поправки в законопроект о реформе ОСАГО сделают невозможным качественный ремонт авто, расплодят автоюристов и приведут к тому, что каждая выплата пострадавшим будет происходить только через суд.

Максим Строкер

Согласованный между ведомствами вариант поправок в ОСАГО за подписью руководителя аппарата правительства России Сергея Приходько оказался полон «дыр», ухудшающих положение автовладельца и расширяющих поле для деятельности «автоюристов». Документ устанавливает предельный срок ремонта разбитой в 30 дней и дают страховой компании еще 20 дней на раздумья — в какую именно СТО направить ее на ремонт. Таким образом невиновный в ДТП гражданин гарантированно лишается машины на пару месяцев.

Далее, согласно законопроекту, если восстановительный ремонт оказывается дороже 400 000 рублей, то пострадавшему предложат доплатить — видимо, уже по гораздо более высоким расценкам. Деньгами предлагается возмещать ущерб лишь в следующих случаях: при полной гибели транспортного средства, если стоимость восстановительного ремонта превышает страховую 400 000 рублей, при причинении вреда только имуществу, не являющемуся транспортным средством, а также при «наличии у потерпевшего тяжелых жизненных обстоятельств». При этом человеку придется еще 60 дней ждать решения некой комиссии из сотрудников страховой компании, которые, скорее всего откажут.

Еще одно издевательское предложение правительства — установить период гарантии на ремонт в рамках ОСАГО равный всего 2 месяцам. И это при том, что любой мастер по кузовному ремонту подтвердит вам: последствия некачественной покраски-шпатлевки обычно проявляются после 4 месяцев эксплуатации машины. Страховые компании как всегда будут занижать оценку повреждений, автосервисы, куда отправятся машины на ремонт, в таких условиях будут вынужены либо отказываться от сотрудничества со страховщиками, либо отчаянно экономить на качестве работ и запчастей. В результате после такого ремонта автовладелец получит полуфабрикат, который придется чинить заново. Из-за этого, чтобы по-нормальному отремонтировать авто в рамках ОСАГО владельцам машин придется пользоваться профессиональным юридическим сопровождением.

Добиваться этого придется примерно по следующему алгоритму. Сразу после ДТП автовладельцу придется организовывать независимую экспертизу повреждений и только потом везти машину под ясны очи оценщиков страховой компании. Оценки не совпали? Отправляемся в суд! Хитровывернутый страховщик не выдает акт своего осмотра машины? Идем в суд! Страховая компания не уложилась в сроки выдачи направления и ремонта? Идем в суд! Страховая не предоставила предварительный наряд заказ перед ремонтом? Идем в суд! По окончании ремонта проводим экспертизу качества его проведения и, убедившись в «экономии» идем в суд!

Разумеется, рядовой автолюбитель исполнить этот ритуал не сможет. Но, и остаться с изуродованной криворуким ремонтом машиной мало кто захочет. В связи с этим появится огромное количество юристов, специализирующихся на ведении такого рода дел. Большинство из них наверняка будут решаться в пользу автовладельцев. Следовательно, оплата услуг юридического сопровождения, в конце концов ляжет на проигрывающие страховые компании. В связи с этим, нынешние «автоюристы», от которых сейчас так громко стенают в СМИ пиарщики и лоббисты страховых компаний, покажутся им безобидными агнцами.

И решать проблему «автоюризма», которая только вырастет после принятия введения натурального возмещения по ОСАГО, старховщики будут привычным способом — саботируя продажу полисов. И если раньше они, по факту, занимались этим в регионах, то после марта 2017 года, когда планируется принять поправки в закон об ОСАГО, в список «токсичных регионов» вполне может попасть и Москва с Санкт-Петербургом, что окончательно похоронит ОСАГО. Уж кого кого, а юристов в обеих столицах — как ворон на свалке.

ОСАГО, РСА - Российский Союз Автостраховщиков, полис страхования
27 января 2017
5119