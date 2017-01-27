Правительство решило добить ОСАГО

Согласованный между ведомствами вариант поправок в ОСАГО за подписью руководителя аппарата правительства России Сергея Приходько оказался полон «дыр», ухудшающих положение автовладельца и расширяющих поле для деятельности «автоюристов». Документ устанавливает предельный срок ремонта разбитой в 30 дней и дают страховой компании еще 20 дней на раздумья — в какую именно СТО направить ее на ремонт. Таким образом невиновный в ДТП гражданин гарантированно лишается машины на пару месяцев.

Далее, согласно законопроекту, если восстановительный ремонт оказывается дороже 400 000 рублей, то пострадавшему предложат доплатить — видимо, уже по гораздо более высоким расценкам. Деньгами предлагается возмещать ущерб лишь в следующих случаях: при полной гибели транспортного средства, если стоимость восстановительного ремонта превышает страховую 400 000 рублей, при причинении вреда только имуществу, не являющемуся транспортным средством, а также при «наличии у потерпевшего тяжелых жизненных обстоятельств». При этом человеку придется еще 60 дней ждать решения некой комиссии из сотрудников страховой компании, которые, скорее всего откажут.