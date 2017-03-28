ГИБДД разрешает сама себе произвол на дороге

Новый регламент, который должен был развязать руки сотрудникам ГИБДД «на местах» уже с 1 апреля 2017 года, неожиданно был отозван на дополнительную доработку Министерством внутренних дел.
Максим Строкер

МВД внезапно передумало внедрять с 1 апреля 2017 года новый регламент работы сотрудников ГИБДД на дорогах. На интернет-сайте ведомства появилось сообщение, в котором сообщается о необходимости доработки документа по итогам обсуждения на едином портале раскрытия информации. Одной из причин, сообщает полицейский интернет-рупор, стала катастрофическая необходимость вновь официально разрешить сотрудникам ДПС останавливать любую приглянувшуюся машину вне стационарного поста.

Напомним, что формальный запрет на подобную деятельность полицейских появился еще в прошлом веке, — для пресечения поборов на дорогах. Со временем в регламенте появились исключения, что вне постов все-таки можно тормозить любого — главное не забывать рассказывать водителю, что его машина похожа на некогда угнанную или сообщать, что проверка идет в рамках некой спецоперации: «Ураган», «Заслон», «Перехват» или еще какой-нибудь «Самозахват».

На самом деле формальное разрешение самим себе останавливать любое авто хоть на просеке в лесу — всего лишь «вишенка на тортике» нового полицейского регламента. Ведь согласно ему, например, в перечень причин для остановки любой машины вводится «проверка документов на право пользования и управления транспортным средством, документов на транспортное средство и перевозимый груз». Сейчас сотруднику ДПС приходится что-то выдумывать про вышеупомянутые «заслоны-перехваты», а после принятия нового регламента ему можно будет не тратить дефицитную нервную энергию на подобные глупости: захотел остановить — остановил! Без гнилых базаров, внатуре!

Заметим также, что новый регламент возвращает сотрудникам полузабытое право требовать у водителя доверенность на право управления чужой машиной. Скоро полицейский получит право «останавливать транспортные средства, проверять документы на право пользования и управления ими».Таким образом мы вновь вернемся к ситуации, когда если машина записана на мужа, его жена будет обязана возить с собой идиотский листок доверенности.

ПДД, видеорегистратор, ГИБДД
28 марта 2017
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