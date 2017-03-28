ГИБДД разрешает сама себе произвол на дороге

МВД внезапно передумало внедрять с 1 апреля 2017 года новый регламент работы сотрудников ГИБДД на дорогах. На интернет-сайте ведомства появилось сообщение, в котором сообщается о необходимости доработки документа по итогам обсуждения на едином портале раскрытия информации. Одной из причин, сообщает полицейский интернет-рупор, стала катастрофическая необходимость вновь официально разрешить сотрудникам ДПС останавливать любую приглянувшуюся машину вне стационарного поста.

Напомним, что формальный запрет на подобную деятельность полицейских появился еще в прошлом веке, — для пресечения поборов на дорогах. Со временем в регламенте появились исключения, что вне постов все-таки можно тормозить любого — главное не забывать рассказывать водителю, что его машина похожа на некогда угнанную или сообщать, что проверка идет в рамках некой спецоперации: «Ураган», «Заслон», «Перехват» или еще какой-нибудь «Самозахват».