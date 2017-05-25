«Справедливая Россия» выступает за отмену транспортного налога

– Вы помните наше давнее предложение и требование к правительству отменить транспортный налог? В 100 странах мира его нет, он включен в стоимость акцизов на топливо. Тогда получается справедливо: платит тот, кто едет, — отметил Сергей Миронов.

Лидер «Справедливой России» привел достаточно яркий пример: в нашей стране даже пожилой автомобилист с мизерной пенсией обязан платить транспортный налог за целый год, хотя он пользуется своей машиной всего два раза — доезжает до дачи и обратно.

К тому же, по мнению руководителя фракции, при нынешней политике наших властей задолженности по налогам на автомобили будут и дальше стремительно расти. К слову сказать, согласно данным Счетной палаты, в 2014 году общий долг составлял 57 млрд. рублей, а к 1 января 2016 он вырос уже до 99,7 млрд.