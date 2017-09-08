Минтранс планирует отменить транспортный налог

На сегодняшний день размер налога рассчитывается для каждого автомобиля индивидуально, исходя из региональной ставки, мощности мотора, марки и модели машины, года ее выпуска, а также времени владения транспортным средством.

В случае, если транспортный налог заменят экологическим сбором, сумма ежегодных выплат (а для юридических лиц квартальных) будет в первую очередь зависеть от уровня выбросов двигателем вредных веществ в атмосферу. Кроме того, экологический налог, как сообщают «Известия», не предусматривает региональной дифференциации.

Напомним, что вопрос об отмене транспортной пошлины обсуждается в нашей стране уже около 10 лет. Госдума даже рассматривала несколько законопроектов, однако ни один из них так и не был принят.