Минтранс планирует отменить транспортный налог

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В Минтрансе задумались о том, чтобы отменить транспортный налог для автомобилей и ввести экологический сбор. Ожидается, что обоснование целесообразности такого изменения ведомство подготовит до конца нынешнего года.
Виктория Базылева

На сегодняшний день размер налога рассчитывается для каждого автомобиля индивидуально, исходя из региональной ставки, мощности мотора, марки и модели машины, года ее выпуска, а также времени владения транспортным средством.

В случае, если транспортный налог заменят экологическим сбором, сумма ежегодных выплат (а для юридических лиц квартальных) будет в первую очередь зависеть от уровня выбросов двигателем вредных веществ в атмосферу. Кроме того, экологический налог, как сообщают «Известия», не предусматривает региональной дифференциации.

Напомним, что вопрос об отмене транспортной пошлины обсуждается в нашей стране уже около 10 лет. Госдума даже рассматривала несколько законопроектов, однако ни один из них так и не был принят.

госдума, транспортный налог
8 сентября 2017
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