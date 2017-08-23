15 суток и пени за неоплату штрафов ГИБДД хотят отменить

Группа депутатов Госдумы хочет смягчить наказания для нарушителей ПДД, не оплачивающих вовремя штрафные квитанции. Законопроект с соответствующей поправкой вносится на рассмотрение нижней палаты российского парламента.
Максим Строкер

Депутаты Госдумы от ЛДПР Игорь Лебедев, Ярослав Нилов, Владимир Сысоев, Алексей Диденко и Андрей Свинцов внесли в нижнюю палату парламента законопроект, предусматривающий отмену санкций для водителей и собственников ТС, не уплативших в срок штраф за нарушение ПДД. Законодатели предлагают отменить одно из наказаний, предусмотренных частью 1 статьи 20.25 КоАП РФ.

А именно — упразднить и штраф в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа, и административный арест на срок до пятнадцати суток, и обязательные работы на срок до пятидесяти часов за неоплату в течение 60 дней штрафной квитанции.

В пояснительной записке депутаты ссылаются на то, что водитель, благодаря гримасам отечественной судебной системы и особенностям работы почты, может даже и не знать о том, что не нем «висит» неоплаченный штраф за нарушение ПДД. Но это незнание не может спасти от «пени» или 15 суток ареста.

По мнению инициаторов законопроекта, предусмотренные нынешней редакцией КоАП меры ответственности не могут считаться адекватными и гуманными, поскольку штраф бывает не уплачен не в результате злостного уклонения гражданина от этой обязанности, а в связи с его возможной неосведомленностью.

Предлагаемый законопроект, пишут депутаты в пояснительной записке к нему, «направлен на защиту прав автовладельцев и на оптимизацию средств, затрачиваемых государством на содержание граждан, находящихся под административным арестом». Ведь, по их мнению, на применение меры ответственности в виде административного ареста государство тратит существенные денежные средства.

Оперативнее всех на инициативу депутатов от ЛДПР отреагировал первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Михаил Емельянов:

— Мне не очень понятна логика этого законопроекта. Все-таки надо добиваться исполнения закона. Вряд ли мы поддержим этот документ, — сообщил он агентству Москва.

штрафы, госдума, КоАП
23 августа 2017
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