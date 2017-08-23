15 суток и пени за неоплату штрафов ГИБДД хотят отменить

Депутаты Госдумы от ЛДПР Игорь Лебедев, Ярослав Нилов, Владимир Сысоев, Алексей Диденко и Андрей Свинцов внесли в нижнюю палату парламента законопроект, предусматривающий отмену санкций для водителей и собственников ТС, не уплативших в срок штраф за нарушение ПДД. Законодатели предлагают отменить одно из наказаний, предусмотренных частью 1 статьи 20.25 КоАП РФ.

А именно — упразднить и штраф в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа, и административный арест на срок до пятнадцати суток, и обязательные работы на срок до пятидесяти часов за неоплату в течение 60 дней штрафной квитанции.

В пояснительной записке депутаты ссылаются на то, что водитель, благодаря гримасам отечественной судебной системы и особенностям работы почты, может даже и не знать о том, что не нем «висит» неоплаченный штраф за нарушение ПДД. Но это незнание не может спасти от «пени» или 15 суток ареста.